NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Meta nach Quartalszahlen von 640 auf 660 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Facebook-Konzern habe ein starkes Wachstum des Kernumsatzes verzeichnet, schrieb Analyst Douglas Anmuth in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der positive Erlösausblick auf das laufende Quartal sei aber von der Ankündigung eines erheblichen Anstiegs der Investitionen im Jahr 2025 überschattet worden./edh/mf

Veröffentlichung der Original-Studie: 31.10.2024 / 02:17 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.10.2024 / 02:17 / GMT

US30303M1027