DriveWealth macht Litauen zur Basis des Geschäftsbetriebs für seine europäischen Broker-Partner und plant das Team in Litauen weiter auszubauen

DriveWealth, eine führende Fintech-Plattform, die Brokerage-as-a-Service anbietet, gab heute bekannt, dass die Bank of Lithuania, die Zentralbank der Republik Litauen, dem Unternehmen eine Broker-Lizenz in Europa erteilt hat. Diese Lizenz beschleunigt die internationale Expansion von DriveWealth und stellt seine dritte Region mit regulatorischem Status dar, nach den Vereinigten Staaten, Singapur und nun dem Europäischen Wirtschaftsraum.

DriveWealth ermöglicht moderne Anlageerfahrungen, darunter den 24-Stunden-Handel und den Besitz von Bruchteilen von Aktien, für eine Gemeinschaft globaler B2B-Partner. Der Erhalt dieser Lizenz stärkt DriveWealths Fähigkeit, seine Plattform auszubauen, um europäische Wertpapiere anzubieten und ein "Follow-the-Sun"-Servicemodell rund um die Uhr über Zeitzonen hinweg bereitzustellen. Die neue Einheit in Litauen, DriveWealth Europe, wird ein integraler Bestandteil von DriveWealths internationalen Geschäften und der europäischen Expansion sein.

"Die Erteilung dieser Lizenz durch die Bank of Lithuania ist ein entscheidender Meilenstein in unserer globalen Expansionsstrategie", sagte Michael Blaugrund, CEO von DriveWealth. "Litauens Engagement für Innovation in Kombination mit seinem gut etablierten regulatorischen Umfeld und dem Zugang zu Fintech-Talenten machte es zum besten Standort für die Einrichtung unseres europäischen Hubs. Wir freuen uns darauf, mit der Bank of Lithuania zusammenzuarbeiten und die Unterstützung ihres Finanzökosystems zu nutzen, um die DriveWealth-Plattform einem breiteren Kundenkreis anzubieten."

DriveWealth hat weltweit ein nachhaltiges Wachstum verzeichnet, unter anderem durch starke Partnerschaften mit innovativen Unternehmen in Europa, Großbritannien, Asien und Ozeanien. Auf Basis dieser jüngsten Lizenz möchte DriveWealth sein Angebot erweitern, indem es zusätzliche marktspezifische Produkte in der Zukunft einführt.

Um seine Präsenz in Litauen und auf dem breiteren europäischen Markt auszubauen, wird DriveWealth eng mit Invest Lithuania zusammenarbeiten, der Agentur des Landes zur Förderung ausländischer Investitionen und Unterstützung von Unternehmen in Litauen. Invest Lithuania kooperiert mit der Bank of Lithuania, um Wirtschaftswachstum und Stabilität zu fördern.

"Die Entscheidung von DriveWealth, sein europäisches Zentrum in Vilnius einzurichten, stärkt Litauens Position als führender Fintech-Standort in Europa", erklärt Elijus Civilis, General Manager bei Invest Lithuania. "Dieser Schritt bestätigt nicht nur unsere Bemühungen, ein förderliches Umfeld für Finanzinnovationen zu schaffen, sondern unterstreicht auch das Kaliber unseres Talentpools und unseres regulatorischen Rahmens."

Die 2012 gegründete Technologieplattform von DriveWealth ermöglicht es etablierten Unternehmen und aufstrebenden digitalen Firmen, ihren Kunden den Wertpapierhandel effizient und gesetzeskonform anzubieten. Die Lizenz wird es DriveWealth ermöglichen, eine breitere Palette von Kunden zu unterstützen und zusätzliche Chancen im europäischen Markt zu erschließen.

Über DriveWealth:

DriveWealth ist eine globale B2B-Fintech-Plattform. Unser Kerngeschäft ist die Bereitstellung von Brokerage-as-a-Service, die das Investitions- und Handelserlebnis für digitale Geldbörsen, Broker-Dealer, Vermögensverwalter und Verbrauchermarken unterstützt. Die APIs von DriveWealth bieten unseren Partnern ein modernes, erweiterbares und flexibles Toolkit, mit dem sie alles entwickeln können, von traditionellen Investment-Workflows bis hin zu innovativeren Techniken wie dem Aufrunden von Käufen in Bruchteile von Aktienbesitz. Weitere Informationen finden Sie unter www.drivewealth.com.

