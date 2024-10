Riyadh, Saudi-Arabien (ots/PRNewswire) -Visionäre Führungspersönlichkeiten der Welt stellen sich den Herausforderungen der MenschheitRIYADH, Saudi-Arabien, 31. Oktober 2024 /PRNewswire/ - Der Eröffnungstag der 8. jährlichen Future Investment Initiative (FII) begann im King Abdulaziz International Conference Center, wo sich weltweit führende Persönlichkeiten, visionäre Innovatoren und einflussreiche Investoren versammelten, um das Thema "Infinite Horizons: Investing Today, Shaping Tomorrow" zu erkunden.Unter der Leitung von CEO Richard Attias stellte das FII Institute erneut sein Engagement für die Neudefinition der Zukunft globaler Investitionen und Innovationen unter Beweis und regte den Dialog über wichtige Themen an, die die Welt bewegen. Anwesend waren auch Dr. Mustapha Madbouly, Premierminister der Arabischen Republik Ägypten und der pakistanische Premierminister Shahbaz Sharif."Bei der Future Investment Initiative geht es darum, traditionelle Grenzen des Denkens zu durchbrechen und die Möglichkeiten menschlicher Leistungen zu erweitern," sagte Richard Attias, CEO des FII Institute. "An Tag 1 haben wir gesehen, wie globale Visionäre kraftvolle Ideen und Strategien entworfen haben, die die Art und Weise, wie wir die drängendsten Herausforderungen unserer Zeit angehen, gestalten und der Menschheit neue Horizonte eröffnen werden."Herausragende Momente von Tag 1 der FII8:1. Eröffnungsplenarsitzung: Der Tag begann mit aufschlussreichen Bemerkungen von Attias, die die Grundlage für Diskussionen bildeten, die eine Brücke zwischen Investitionen, Innovation und nachhaltiger Entwicklung schlagen sollten. S.E. Yasir Al-Rumayyan, Gouverneur des Public Investment Fund (PIF), folgte mit einem Aufruf zum Handeln, in dem er die Führungspersönlichkeiten aufforderte, sich angesichts der globalen Veränderungen innovative Strategien zunutze zu machen.2. S.E. Yasir Al-Rumayyan stellte die Ergebnisse des 2024 FII P RIORITY Compass vor: die entscheidende Einblicke in die sich entwickelnde Landschaft der globalen Herausforderungen bieten. Der Bericht hob dringende Prioritäten wie Lebenshaltungskosten, Governance und Gesundheitsversorgung hervor und forderte die Beteiligten auf, ihre Strategien mit den Zielen der nachhaltigen Entwicklung in Einklang zu bringen. Er stellt fest: "In diesem entscheidenden Moment stehen wir am Rande unendlicher Horizonte. Wir haben die Verantwortung und die Möglichkeit, eine Zukunft zu gestalten, die nicht nur in unsere Volkswirtschaften, sondern in die Menschheit selbst investiert."3. Board of Changemakers: Geo-Ökonomie: Eine hochkarätige Runde, darunter Laurence Fink von BlackRock, Stephane Bancel von Moderna, Laura Cha von Hong Kong Exchanges and Clearing Limited, Ken Griffin von Citadel, Paul Hudson von Sanofi, Ruth Porat von Google, Noell Quinn, ehemaliger CEO der HSBC-Gruppe, Eduardo Saverin, Mitbegründer von Facebook, Dr. Eric Schmidt, ehemaliger CEO und Vorsitzender von Google KBE., Stephen Schwarzman, Mitbegründer und Chairman von Blackstone, und David Rubenstein, Chairman von Carlye und FII Institute Secretary of the Board diskutierten über den wachsenden Einfluss des globalen Südens, technologische Umwälzungen und die Notwendigkeit neuartiger Wirtschaftssysteme zur Förderung eines nachhaltigen globalen Fortschritts4. Special Conversation on Energy: S.K.H. Prinz Abdulaziz bin Salman Al Saud hob die führende Rolle Saudi-Arabiens bei der Energiewende hervor und betonte, dass die Entwicklung einer nachhaltigen Energieversorgung für das Erreichen der weltweiten Netto-Null-Ziele entscheidend sei.5. Second Board of Changemakers: Bankwesen und Investitionen: Titanen der Branche, darunter S.E. Dr. Muhammad Al Jasser, Vorsitzender der Islamic Development Bank (IsDB) Group; Tony O. Elumelu, Vorsitzender der United Bank for Africa (UBA) Group; Gründer der Tony Elumelu Foundation; Jane Fraser, CEO, Citi; Jenny Johnson, Präsidentin & CEO, Franklin Templeton; Ron O'Hanley, Vorsitzender & CEO, State Street Corporation; Ted Pick, CEO, Morgan Stanley; Marc Rowan, Mitbegründer & CEO, Apollo Global Management; Harvey M. Schwartz, CEO, Carlyle; Neil Shen, Founding & Managing Partner, HongShan; David Solomon, Chairman & CEO, Goldman Sachs; Makoto Takashima, Chairman of the Board, Sumitomo Mitsui Banking Corporation; und Bill Winters, Group CEO, Standard Chartered analysierten die sich verändernde Dynamik im Finanzmanagement und betonten die Anpassungsfähigkeit angesichts der sich verändernden wirtschaftlichen Bedingungen und geopolitischen Faktoren.6. Titan der Industrie - TikTok CEO Shou Chew fesselte das Publikum mit Einblicken in die Auswirkungen sozialer Medien und digitaler Plattformen auf die globale Gemeinschaftsbildung, Kreativität und den kulturellen Austausch, moderiert von Richard Attias. Chew sagte: "TikTok hat jetzt mehr als eine Milliarde Nutzer. Es ist nicht nur eine App für junge Leute, sondern für jeden geeignet. Es geht nicht nur um Unterhaltung, sondern um Gemeinschaft, Erbe, Kultur und Kunst."7. Start der AI Inclusive Initiative: Ein globales Versprechen, das darauf abzielt, eine integrative KI-Einführung in Schwellenländern zu gewährleisten. Diese Initiative bringt Technologieunternehmen, Wissenspartner, politische Entscheidungsträger und den privaten Sektor zusammen. Die Mittel werden für Projekte in Schwellenländern eingesetzt. FII Institute 19 Knowledge Partners wird Fachwissen und Unterstützung beim Aufbau von Kapazitäten bereitstellen.8. Third Board of Changemakers zum Thema KI: Zukunft der KI einschließlich CEOs wie Shou Chew, CEO, TikTok; Jack Hidary, CEO, SandboxAQ; Benjamin Horowitz, Mitbegründer & General Partner, Andreessen Horowitz; Travis Kalanick, CEO, CloudKitchens; Ruth Porat, President & CIO, Alphabet & Google; Jay Puri, Executive Vice President of Worldwide Field Operations, NVIDIA; Dr. Eric Schmidt, Gründer & CEO, Schmidt Family Foundation; Mitbegründer, Schmidt Sciences; Ehemaliger CEO & Chairman, Google konzentrierte sich auf die bedeutenden Fortschritte bei den KI-Technologien im vergangenen Jahr, einschließlich Durchbrüchen in Bereichen wie der generativen KI. Die Sitzung befasste sich auch mit den zweischneidigen Auswirkungen der KI auf die Beschäftigung. Das Gespräch drehte sich um die ethischen Herausforderungen, die KI mit sich bringt, wie z. B. algorithmische Voreingenommenheit, Datenschutzbedenken und die Auswirkungen von KI auf Entscheidungsprozesse.9. Eine spezielle Diskussion über Die Zukunft der KI mit Elon Musk vermittelte den Gästen des FII8 wichtige Erkenntnisse darüber, wie KI das Wohl der Menschheit in den Vordergrund stellen sollte. Er betonte: "Für die Zukunft brauchen wir eine KI, die die Menschen liebt, und deshalb wurde xAI geschaffen. Es setzt sich für die besten Interessen der Menschheit ein" und fördert eine Zukunft, in der diese Technologien dazu dienen, die menschliche Erfahrung zu verbessern und zu steigern.10. Ankündigung: Heute wurden 12 finanzielle und nicht-finanzielle Ankündigungen gemacht, die sich alle um das Thema der Investition in wirkungsvolle Lösungen für die Menschheit drehen. Diese Ankündigungen unterstreichen das Engagement für die Förderung eines positiven Wandels in verschiedenen Sektoren, mit Schwerpunkt auf nachhaltiger Entwicklung und Innovation.Im weiteren Verlauf der FII8-Woche wird das Institut vertiefende Diskussionen über die Förderung der Zusammenarbeit, verantwortungsvolle Investitionen und mutige neue Lösungen führen, die konventionelle Grenzen überschreiten, um eine nachhaltige und wohlhabende Zukunft für alle zu erreichen.Informationen zum FII InstituteDas Future Investment Initiative (FII) Institute ist eine globale, gemeinnützige Stiftung, die sich auf Daten stützt und über einen Investitionszweig und eine Agenda verfügt: Auswirkungen auf die Menschheit. 