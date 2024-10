Bitcoin bei 72.300 US-Dollar, ETFs explodieren im Superzyklus

Der Bitcoin-ETF-Markt hat einen Meilenstein erreicht - gut zehn Monate nach dem Start werden nun über 1 Million Bitcoin in ETFs gehalten. Die Begeisterung um den iShares Bitcoin Trust (IBIT) von BlackRock könnte nicht größer sein. Dieser Spot-ETF zieht enorme Kapitalströme an und sorgt für heftige Kursbewegungen, wobei die allgemeine Markteuphorie noch ausbleibt.

Insgesamt 24,25 Milliarden US-Dollar in Bitcoin ETFs, Quelle: https://farside.co.uk/btc/

BlackRock setzt die Maßstäbe bei Bitcoin-ETFs

Am 30. Oktober schossen die Zuflüsse in die Bitcoin-ETFs auf satte 893 Millionen US-Dollar - der zweitgrößte Zufluss seit Jahresbeginn. Der IBIT von BlackRock allein steuerte über 872 Millionen US-Dollar bei, was das Volumen auf beachtliche 25,8 Milliarden US-Dollar bringt. Laut ETF-Experte Eric Balchunas hat BlackRocks Einstieg die US-Spot-ETFs nun über die 1-Million-Bitcoin-Marke gehoben. Dieser Kapitalfluss zeigt ganz klar, dass institutionelle Investoren stärker auf Bitcoin setzen, während die allgemeine Marktlage noch nicht von diesem Hype angesteckt wurde.

Vor den US-Wahlen steigt das Interesse

Mit den US-Wahlen vor der Tür bleibt die Stimmung unter Investoren optimistisch. Vor allem institutionelle Investoren steigen zunehmend ein und halten jetzt etwa 20 Prozent der ETF-Bestände. Das könnte laut Balchunas im nächsten Jahr auf 40 Prozent anwachsen. Unternehmen wie MicroStrategy setzen ihren Kurs fort und kaufen weiter BTC hinzu.

https://twitter.com/EricBalchunas/status/1851253463734190477

ETF-Experte Sean McNulty sieht noch mehr Potenzial. Sein Ziel von 42 Milliarden US-Dollar erscheint durch die ETF-Dynamik in greifbarer Nähe - und das Interesse scheint in den nächsten Monaten weiter zu steigen.

Mit einem aktuellen Kurs von rund 72.300 US-Dollar hat Bitcoin in einer Woche gut 8 Prozent zugelegt. Die technischen Charts sind bullisch und zeigen ein aufsteigendes Dreieck - eine Formation, die oft auf weiter steigende Kurse hindeutet. Analysten sehen bereits das Potenzial für ein neues Allzeithoch, und viele sprechen davon, dass Bitcoin bis Januar 2025 sogar die Marke von 100.000 US-Dollar knacken könnte.

Das Krypto-Analyseunternehmen 10x Research teilt diese Prognose und nennt die steigende Nachfrage von Großinvestoren als eine der Hauptursachen. Wenn die aktuelle Dynamik anhält, könnte Bitcoin schon bald wieder auf Rekordjagd gehen.

Institutionelles FOMO treibt Handelsvolumen hoch

Die hohen Zuflüsse in die ETFs sind teils auf ein institutionelles "FOMO" zurückzuführen - das klassische Fear of Missing Out. Dabei zeigt sich diesmal ein ungewöhnliches Bild: Normalerweise ist der Einzelhandel in solchen Bullenmärkten dominanter, aber diesmal greifen die Großinvestoren stärker zu. Analyst Miles Deutscher zeigt in seinen Sozial Media Beiträgen auf, dass früher oft die privaten Anleger Bitcoin auf neue Höhen getrieben haben.

New $BTC mined yesterday: 490

Amount of $BTC purchased via ETFs yesterday: 11,820



That's a 24x discrepancy in demand vs supply from ETFs alone.



There. Aren't. Enough. Coins. pic.twitter.com/SC7KcI9DEg - Miles Deutscher (@milesdeutscher) October 30, 2024

Besonders interessant ist die Tatsache, dass mehr Bitcoin von den Finanzkrisen gekauft werden als von den Minern produziert werden, was zu einer Verknappung des Angebots führt. Jetzt könnte der institutionelle Zufluss auch die Kleinanleger anstecken und für einen erneuten Anstieg des Marktinteresses sorgen.

