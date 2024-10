Mit den Zahlen am Mittwoch hat der chinesische Solarmodulhersteller JinkoSolar die Erwartungen am Markt übertroffen. Nach einem zwischenzeitlich noch deutlicheren Plus ging die Aktie an der Wall Street letztlich fünf Prozent höher aus dem Handel. Inzwischen haben auch die ersten Experten die Zahlen eingeordnet.JinkoSolar habe die Erwartungen übertroffen, lobte etwa Brian Lee von Goldman Sachs. Dank eines günstigeren geografischen Umsatzmix mit einem höheren Volumen in den USA seien die durchschnittlichen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...