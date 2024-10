Electra wird innerhalb von zwei Jahren mindestens 20 Schnellladestationen mit 400 kW Leistung an bestehenden und zukünftigen Standorten von Burger King in Belgien eröffnen und betreiben. Auch für die Schweiz wurde nun eine Kooperation geschlossen. Zunächst aber nach Belgien: Die Zusammenarbeit mit der Fast-Food-Kettestartete am 23. Oktober mit der Eröffnung der ersten Schnellladestation bei Burger King in Zandhoven. Electra spricht bei einer "Schnellladestation" ...

Den vollständigen Artikel lesen ...