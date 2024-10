NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Microsoft nach Quartalszahlen von 470 auf 465 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Softwarekonzern habe ein solides Zahlenwerk vorgelegt, schrieb Analyst Mark Murphy in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion. Das Cloud-Geschäft (Azure) sei immer noch auf dem Weg zu einer Beschleunigung im zweiten Geschäftshalbjahr, aber einige kleinere Hindernisse belasteten den Ausblick auf das laufende zweite Geschäftsquartal./edh/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 31.10.2024 / 04:50 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.10.2024 / 04:50 / EDT

US5949181045