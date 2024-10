HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Elmos nach Quartalszahlen eines Konkurrenten von 102 auf 100 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Kurseinbruch von Elmos von bis zu zehn Prozent in Reaktion auf die Gewinnwarnung des Konkurrenten Melexis sei übertrieben, schrieb Analyst Malte Schaumann in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der deutsche Halbleiterindustrie-Zulieferer dürfte am unteren Ende seiner Zielspanne für 2024 landen. Zudem sollte es positive Nachrichten vom kommenden Kapitalmarkttag geben./edh/zb



Veröffentlichung der Original-Studie: 31.10.2024 / 08:15 / MEZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MEZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0005677108

© 2024 dpa-AFX-Analyser