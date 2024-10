Fuchs hat im 3. Quartal 24 in einem nach wie vor schwierigen Marktumfeld ein ordentliches Ergebnis erzielt. Der ausgewiesene Umsatz stieg im 3. Quartal um 3% auf EUR 902 Mio. und lag damit leicht um 1% über dem Konsens. Das EBIT blieb jedoch in etwa auf dem gleichen Niveau. Das organische Umsatzwachstum erhöhte sich leicht auf +2% yoy (nach +1% yoy im 2. Quartal), was auf eine positive Mengenentwicklung zurückzuführen ist, während die Preise im Jahresvergleich weitgehend stabil blieben. Auf der Profitabilitätsseite konnten niedrigere Rohstoffkosten die Auswirkungen der Lohninflation und höherer Betriebskosten mehr als ausgleichen, was zu einem leichten Anstieg des EBIT um 3% yoy auf EUR 116 Mio. bei einer unveränderten Marge von 12,9% yoy führte. Aufgrund der Saisonalität des vierten Quartals und der vorherrschenden Marktunsicherheiten hält das Management an seiner vorsichtigen Prognose für das Geschäftsjahr 24 fest und erwartet einen Umsatz von rund EUR 3,6 Mrd. (+2% yoy) und ein EBIT von EUR 430 Mio. (+4% yoy), was einer Marge von 11,9% (+20 Basispunkte yoy) entspricht. Während mwb research die stark diversifizierte Kunden- und Produktbasis von Fuchs sowie die Fähigkeit, eine Kapitalrendite von mehr als dem Doppelten der Kapitalkosten zu erwirtschaften, anerkenne, sähen die Analysten nur begrenzten Spielraum für hohes Wachstum, da das Unternehmen einen weitgehend reifen Markt bediene. mwb research bleibt bei seiner Kaufempfehlung mit einem unveränderten Kursziel von EUR 48,00. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/ Fuchs%20Petrolub%20SE





