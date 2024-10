Jürgen Molnar ist Kapitalmarktstratege beim Broker Robomarkets. Wenn besser als erwartete Zahlen wie im Fall von Meta und Microsoft gestern Abend zu Verkäufen in den entsprechenden Aktien führen, ist das ein eindeutiges Indiz dafür, dass der Markt eine Korrektur nötig hat. Statt sich auf das Große und Ganze zu konzentrieren, finden Anleger und Analysten das berühmte Haar in der Suppe und zerreden die insgesamt starken Zahlen. Bei Microsoft muss so eine schwache Prognose für das Cloud-Geschäft herhalten, ...

