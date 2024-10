Pepe Kurs Prognose: Unerwartet bullish - technische Indikatoren deuten auf Kursexplosion hin

Derzeit profitiert die gesamte Krypto-Welt von einem Hype rund um den Bitcoin Kurs, der sich immer wieder der Marke des aktuellen Allzeithochs nähert. Dabei können gerade Altcoins dank der bullishen Einstellung des Marktes starke Zuflüsse erhalten. Allen voran zeigt sich die Meme-Coin-Sparte erneut von ihrer besten Seite, denn viele Spaß-Token konnten in den letzten Tagen ordentliche Gewinne verzeichnen.

Der Pepe Coin zählte bisher nicht dazu, doch könnte sich das bald ändern. Wir verraten, warum jetzt viele Investoren ein bullishes Verhalten zeigen und der PEPE-Token in den kommenden Tagen einen signifikanten Kurszuwachs erleben könnte.

Technische Indikatoren zeigen Potenzial eines baldigen Kursanstiegs

Ein Blick auf die technische Kursanalyse verrät, dass einige Indikatoren derzeit darauf hindeuten, dass die Kryptowährung Pepe innerhalb der nächsten Stunden und Tage einen ersten Aufwind erhalten könnte. Allen voran muss der Relative Strength Index (RSI) erwähnt werden, der sich zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Artikels bei einem Wert von 37 befindet und noch weiter am Sinken war. Dies bedeutet, dass kurzfristig der Kurs etwas sinken könnte, bevor dann der Punkt erreicht ist, an dem PEPE als überverkauft ist.

Dies könnte dann dafür sorgen, dass die Verkäufer langsam das Interesse verlieren und die Käufer wieder die treibende Kraft wären, was wiederum den Preis langsam in die Höhe treiben würde.

Derzeit zeigt der RSI-Wert von Pepe auf einen fast überverkauften Markt hin (Quelle: TradingView)

Weiterhin ist das Community-Sentiment zum Pepe Coin auf CoinMarketCap aktuell äußerst bullish - nur 14 Prozent aller Anleger dort sind bearish eingestimmt, während der Rest von einem baldigen Kursumschwung ausgeht und auf Kursgewinne hofft. Als Meme-Coin ist der PEPE-Token besonders stark von der eigenen Community abhängig, sodass diese Einstellung der Pepe-Gemeinschaft signifikant ist.

Diese Einschätzung unterstützen auch viele Krypto-Analysen. So meldete sich erst gestern der Krypto-Experte "Mammon" auf der Social-Media-Plattform X (ehemals Twitter) zu Wort und erklärte in einem Tweet, dass seiner Meinung nach vor allem die Bewegungen von Bitcoin und Ethereum ein wichtiges Indiz dafür sein, dass auch Pepe bald eine Kursexplosion erleben könnte. Eine signifikante Veränderung des PEPE-Preises sei dabei durchaus realistisch.

Gerade Ethereum könnte auch ein weiterer Faktor sein, der zudem das Projekt Pepe Unchained (PEPU) noch einmal weiter pushen könnte. Schließlich ist der Meme-Coin-Bereich auf der ETH-Blockchain noch immer wichtig für das gesamte Netzwerk und sorgt dafür, dass auch viele Kleinanleger weiterhin im Ethereum-Ökosystem aktiv sind. Pepe Unchained selbst gilt bereits als erfolgreichster Presale des Jahres 2024 und könnte letztendlich sogar dem PEPE-Token Konkurrenz machen.

Der weltweit erste Meme-Token mit Layer-2-Technologie: Pepe Unchained profitiert vom PEPE-Hype

Pepe Unchained ist bereits jetzt das erfolgreichste Presale-Projekt des noch laufenden Jahres, denn mit über 23,7 Millionen US-Dollar an gesammeltem Kapital konnte jeder bisherige Vorverkauf im Jahr 2024 übertroffen werden. Der Grund dafür: Als weltweit erster Layer-2-Meme-Token baut Pepe Unchained - genau wie der Pepe Coin - zwar auf der Ethereum-Blockchain auf, bietet jedoch ein eigenes Netzwerk.

Das hat den großen Vorteil, dass der PEPU-Token ein direkter Konkurrent zu den schnellen und günstigen Solana-Meme-Coins ist, denn Pepe Unchained kann bis zu 100-mal schneller als Ethereum agieren, gleichzeitig jedoch auf die hohen Sicherheitsmaßnahmen und modernen Smart Contracts des ETH-Netzwerks setzen.

Besuche den Pepe Unchained Presale für weitere Informationen!

Ein weiterer Vorteil der eigenen Blockchain liegt in der hohen Staking-Rendite, die bereits im noch laufenden Presale angeboten wird: Mit einer jährlichen prozentualen Rendite (APY) von 98 Prozent lockt der PEPU-Token auch weiterhin immer mehr Investoren an, die schon jetzt erste Renditen erzielen möchten.

Langfristig möchten die Entwickler hinter dem Layer-2-Meme-Coin sogar ein großes Ökosystem etablieren, das dem PEPE-Token Konkurrenz macht und diesen im besten Fall sogar in Bezug auf die Marktkapitalisierung übertrifft. Wer also langfristig seine PEPU-Token anlegen möchte, könnte auch davon profitieren.

Investiere noch heute in den PEPU-Token!

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.