Stax LLC, ein globales Strategieberatungsunternehmen, das sich auf kommerzielle Due Diligence, Wertschöpfung und Exit-Planung für Private-Equity-Firmen, PE-gestützte Unternehmen, Hedgefonds und Investmentbanken spezialisiert hat, hat die Ernennung von Sagar Bansal zum Direktor in der Londoner Niederlassung bekannt gegeben. Sagar bringt über ein Jahrzehnt Erfahrung in der Strategieberatung mit. Während seiner Zeit bei EY-Parthenon und OC&C hat er große und mittelgroße Private-Equity- und Unternehmenskunden bei über 100 Transaktionen in den Bereichen FinTech, Finanzdienstleistungssoftware, technologiegestützte Dienstleistungen und RegTech in Großbritannien, West- und Nordeuropa beraten.

"Wir freuen uns, Sagar im Team begrüßen zu dürfen, da seine FinTech-Expertise und sein tiefes Verständnis des Ökosystems der Finanzdienstleistungen (FS) die Vertikalisierung des Sektors von Stax weiter vorantreiben werden", sagte Phil Dunne, Geschäftsführer für Großbritannien. "Die herausragende Rolle Londons im FinTech-Bereich, wo sich viele Technologie-Start-ups auf den Finanzdienstleistungssektor konzentrieren, unterstreicht die Bedeutung dieses Bereichs. Der dynamische Finanzsektor Großbritanniens setzt weltweit Maßstäbe bei der Einführung von Technologien, und Sagars Erfahrung ermöglicht es ihm, FinTech- und FS-Software-Deals auf internationaler Ebene zu unterstützen. Der große adressierbare Markt für FS-Software, der durch die anhaltende digitale Transformation, technologische Fortschritte und FinTech-Innovationen angetrieben wird, verzeichnet weiterhin ein starkes Wachstum, das durch Risikokapital- und Private-Equity-Investitionen angeheizt wird."

"Ich freue mich, zu einem entscheidenden Zeitpunkt zu Stax zu stoßen, da ich aktiv zum schnellen Wachstum des Unternehmens als Private-Equity-Unternehmen beitragen und meine FinTech- und FS-Software-Expertise einsetzen kann, um, unterstützt vom Führungsteam, Private-Equity-Kunden bei Geschäften in diesem Sektor zu beraten", sagte Sagar Bansal. "Die etablierte Präsenz von Stax in den USA und die rasche Expansion auf dem britischen Markt zusammen mit dem soliden Angebot an Due-Diligence-Prüfungen im Technologie- und Softwaresektor bieten mir die einzigartige Gelegenheit, europäischen PE-Kunden während des gesamten Deal-Lebenszyklus wertvolle geschäftliche Einblicke zu verschaffen. Angesichts der Parallelen zwischen dem US-amerikanischen und dem europäischen Finanzdienstleistungssektor in Kombination mit der Innovation des europäischen Finanzdienstleistungs-, Technologie- und Softwaresektors gibt es zahlreiche transatlantische Investitionsmöglichkeiten, bei denen ich meine Branchenexpertise nutzen kann, um Kunden einen Mehrwert zu bieten."

Stax feiert sein 30-jähriges Jubiläum als Anbieter von umsetzbaren Erkenntnissen im Private-Equity-Ökosystem und ist weiterhin bestrebt, sein Angebot, seine geografische Präsenz und seine Teams strategisch zu erweitern. Die Ernennung von Sagar unterstreicht die wachsende Bedeutung der europäischen Private-Equity-Landschaft und das weltweite Wachstum von Private-Equity-Geschäften in den Bereichen FinTech und FS-Software. Mit der raschen Expansion des Londoner Büros möchte Stax seinen Kunden ein vielfältiges Portfolio an spezialisiertem Fachwissen auf lokaler Ebene in verschiedenen Sektoren wie Software und Technologie, Industrie, Unternehmensdienstleistungen, Gesundheitswesen, Konsumgüter und Einzelhandel, Informationsdienste und das Veranstaltungsökosystem bieten.

Stax LLC ist ein globales Managementberatungsunternehmen, das Unternehmens- und Private-Equity-Kunden in einer Vielzahl von Branchen wie Software/Technologie, Gesundheitswesen, Unternehmensdienstleistungen, Industrie, Konsumgüter/Einzelhandel und Bildung betreut. Das Unternehmen arbeitet mit Kunden zusammen, um datengestützte, umsetzbare Erkenntnisse zu liefern, die darauf abzielen, das Wachstum zu fördern, die Gewinne zu steigern, den Wert zu erhöhen und bessere Investitionsentscheidungen zu treffen. Bitte besuchen Sie www.stax.com und folgen Sie Stax auf LinkedIn, Instagram, Threads und Facebook.

