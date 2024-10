Köln (ots) -Die RheinEnergie, der Energiedienstleister aus Köln, hat sich seit mehr als 150 Jahren der Aufgabe verschrieben, Menschen und Unternehmen in der rheinischen Region und deutschlandweit mit Energie, Trinkwasser und teils hoch spezialisierten Dienstleistungen zu versorgen. Das Unternehmen sieht sich als aktiver Mitgestalter einer nachhaltigen Energiezukunft.Die Dekarbonisierung der Strom- und Wärmeversorgung möglichst bis 2035 ist dabei eines der wichtigen Ziele von RheinEnergie. Bereits seit 2022 erhalten alle Haushalts- und Gewerbekunden Ökostrom - schon dies ist ein bedeutender Schritt in Richtung dekarbonisierter Energieversorgung. Auf diesem Weg investiert die RheinEnergie in den kommenden Jahren signifikant in erneuerbare Energien und nachhaltige Technik. Allein für Europas größtes Projekt einer Flusswasser-Wärmepumpe sind mehr als 200 Millionen Euro vorgesehen - ein Vorhaben, bei dem es auch eine staatliche Förderung geben wird. Diese Großwärmepumpe ist darauf ausgerichtet, dekarbonisierte Fernwärme für rund 50.000 Haushalte zu liefern.Weitere innovative Vorhaben sind der Ausbau von Wind- und Sonnenenergie sowie der Aufbau von Speicherkapazitäten für erneuerbare Energien. Denn ein Schlüssel zum Erfolg der Energiewende ist es, die Erzeugung und den Verbrauch aus diesen Quellen zeitlich zu entkoppeln - nur so kommt Deutschland auf dem Weg zur Klimaneutralität entscheidend weiter.Energie-Dienstleistungen für alleEin besonders wichtiger Baustein im Zukunftsprogramm der RheinEnergie ist das Energiedienstleistungsgeschäft. Dieses Geschäftsmodell ermöglicht es, maßgeschneiderte Lösungen für Gewerbe, Industrie und den Wohnungssektor anzubieten. Die RheinEnergie entwickelt Konzepte, die sowohl einzelne Dienstleistungen als auch komplexe Systeme integrieren. Die Verbindung von jahrzehntelanger Expertise und erprobten wie innovativen Techniksystemen ist ein entscheidender Garant dafür, als Unternehmen die Energiewende für Partner und Kunden aktiv zu gestalten.Die Dienstleistungen umfassen Lösungen für E-Mobilität, Quartiersentwicklung, Digitalisierung und neuerdings auch Rechenzentren (dezentrale Erzeugung und Abwärmenutzung). Dabei versteht es die RheinEnergie auch, die Vorteile der rheinischen Mentalität - wie Offenheit und Kontaktfreude - zu nutzen, um gemeinsam mit Partnern und Kunden langfristige und zukunftsfähige Energiekonzepte zu realisieren. Und dies in ganz Deutschland.Authentisches Engagement für die GesellschaftDie RheinEnergie ist sich ihrer sozialen Verantwortung bewusst und engagiert sich aktiv in der Region. Durch drei Stiftungen - RheinEnergieStiftung Jugend | Beruf, Wissenschaft, RheinEnergieStiftung Familie und RheinEnergieStiftung Kultur - unterstützt das Unternehmen zahlreiche kulturelle, soziale und wissenschaftliche Projekte. Besonders die Förderung von Jugendlichen auf ihrem Weg in den Beruf hat einen hohen Stellenwert. Seit der Gründung der Stiftung Jugend | Beruf, Wissenschaft (https://www.rheinenergiestiftung.de/jugend-berufe-wissenschaft) vor 25 Jahren wurden beispielsweise über 20 Millionen Euro in Projekte investiert, die das Bildungssystem und die Integration junger Menschen in den Arbeitsmarkt stärken.Dieses Engagement spiegelt sich nicht nur in finanzieller Unterstützung wider, sondern auch in der aktiven Beteiligung an Initiativen, die das Gemeinwohl fördern und letztlich die Lebensqualität in der rheinischen Region verbessern.Vorbild für eine nachhaltige EnergiezukunftDie RheinEnergie ist somit mehr als nur ein Energielieferant; sie zeichnet sich als ein Unternehmen aus, das sich aktiv für ökologische und soziale Nachhaltigkeit einsetzt. Mit dem Fokus auf die Energiewende und einem klaren Bekenntnis zu nachhaltigen Praktiken, kombiniert mit einem starken Engagement für die Gemeinschaft, zeigt die RheinEnergie, wie modernes Wirtschaften im Einklang mit Umwelt und Gesellschaft funktionieren kann. Die RheinEnergie setzt auf eine klare Strategie mit leistungsfähiger Infrastruktur, zukunftsfähigen Kundenangeboten sowie wirtschaftlicher Resilienz und gestaltet so die Energiezukunft aktiv mit.Jetzt weitere Informationen holenFür weitere Informationen jetzt auf www.rheinenergie.com und auf Instagram sowie Facebook vorbeischauen.Social Media Informationen- Facebook: www.facebook.com/ag.rheinenergie- LinkedIn: www.linkedin.com/company/rheinenergie/- Instagram: www.instagram.com/rheinenergie_ag/Pressekontakt:RheinEnergie AGParkgürtel 24D-50823 Kölnpresse@rheinenergie.comOriginal-Content von: RheinEnergie AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/44075/5899155