Starker Umsatzanstieg im deutschen Einzelhandel

Das Geschäftsklima hellt sich im Einzelhandel langsam auf, dennoch sind die Erwartungen der Händler zurückhaltend.



Mit einem Plus von 0,6 Prozent im Vergleich zum Vormonat, gelang es den Einzelhändlern ihren Umsatz auch im Monat September zu steigern. Ebenfalls beachtlich ist hierbei das inflationsbereinigte Umsatzwachstum in Höhe von 1,2 Prozent, wie das Statistische Bundesamt mitteilte. Im Verhältnis zum Vorjahresmonat fiel der reale Zuwachs sogar noch stärker aus, mit 3,8 Prozent lag er in diesem Jahr am oberen Ende. Vor allem der Versand- und Internethandel waren die treibenden Kräfte dieses Anstiegs und konnten ihren Umsatz um 3,1 Prozent steigern. Diese positiven Zahlen wirkten sich auch auf die Stimmung der deutschen Einzelhändler auf, welche sich leicht aufhellte. So stieg das Geschäftsklima von minus 25,6 Punkte auf minus 25,2 Punkte.









Quelle: HSBC