Baden-Baden (ots) -Wenn es um das Thema Verhütung geht, haben junge Menschen viele Fragen im Kopf. Etwa weil sie zu Hause nicht darüber sprechen können, weil Aufklärungsunterricht in der Schule zu kurz kommt, Frauenärztinnen nicht genug Zeit haben oder die Videos auf Social-Media-Kanälen eher verstörend als hilfreich sind. DASDING, das junge Programm des SWR, möchte dies ändern. In fünf Folgen "fucking safe" gibt Podcast-Host Katja Gerland zusammen mit Arzt und Content Creator Mertcan Usluer einen Überblick über verschiedene Verhütungsmethoden. Themen sind neben Pille und Kondom etwa die Hormonspirale, Hormonstäbchen oder auch hormonfreie Methoden wie Kupfer oder die Natürliche Familienplanung (NFP).Wegweiser zu einer sicheren SexualitätIm Podcast "fucking safe" werden ehrliche und persönliche Erfahrungen geteilt und auch Fragen beantwortet, die junge Menschen möglicherweise unangenehm finden. Es geht um mehr als Kondom und Pille und es gibt keine Tabus. In jeder Folge schildert ein:e andere:r Protagonist:in ihre bzw. seine Erfahrungen. Dabei ist u. a. Kevin Ebert vom Podcast "Im Namen der Hose", der eine noch nicht zugelassene Verhütungsmethode für den Mann probiert. Model und Influencerin Elena Carriére teilt ihre Erfahrungen mit der hormonfreien Verhütung per Kupferspirale. Im "Mythen-Check mit Mertci" gehen Mertcan und Katja im Podcast außerdem verschiedenen Behauptungen auf den Grund. Stimmen diese ganzen Aussagen, die wir auf Social Media hören wirklich? Das Ziel: stay safe - fucking safe.Ab dem 31. Oktober in der ARD Audiothek, auf DASDING.de und überall, wo es Podcasts gibt.