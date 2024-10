Berlin (ots) -Ab sofort gibte es die Dubai Schokolade in ausgewählten EDEKA Filialen.Aus feinster Lindt Schokolade in Berlin hergestellt und im Vergleich zu den, wenn überhaupt erhältlichen, Anbietern deutlich preiswerter und in einer High-End Qualität mit nur ausgewählten, natürlichen Zutaten.Erhältlich in folgenden EDEKA Märkten in Berlin:Güntzelstr.40Hindenburgdamm 59aDüsseldorfer Str.74Breisgauer Str.20Albrechtstr.3Kontakt:Stefan Voelkernahundgut@web.deOriginal-Content von: DelikatESSEN Discounter GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/129813/5899189