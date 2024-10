TORONTO, ONTARIO / ACCESSWIRE / 31. Oktober 2024 / Polaris Renewable Energy Inc. (TSX: PIF) ("Polaris Renewable Energy" oder das "Unternehmen") freut sich, sein Finanz- und Betriebsergebnis für die drei und sechs Monate zum 30. September 2024 bekannt zu geben. Das Geschäftsergebnis ist gemeinsam mit der Zusammenfassung des Konzernzwischenberichts und der dazugehörigen Stellungnahme und Analyse des Managements (MD&A) zu betrachten, und wurde auf der Webseite des Unternehmens unter www.PolarisREI.com veröffentlicht bzw. auf der SEDAR-Webseite unter www.sedarplus.ca. gepostet. Die nachfolgenden Dollarbeträge sind, wenn nicht anders angegeben, in US-Dollar ausgewiesen.

HÖHEPUNKTE

- Konsolidierte Energieproduktion von 168.639 MWh im dritten Quartal - gegenüber 178.877 MWh im dritten Quartal des Vorjahres

- Das Unternehmen generierte im Quartal zum 30. September 2024 einen Umsatz aus dem Energieverkauf von 17,7 Millionen $ - gegenüber 18,8 Millionen $ im selben Zeitraum des Jahres 2023. Der geringere Umsatz resultierte vor allem aus einer geringeren Produktion in der geothermischen Anlage des Unternehmens in Nicaragua.

- Das bereinigte EBITDA belief sich in den drei Monaten zum 30. September 2024 auf 12,4 Millionen $ - gegenüber einem bereinigten EBITDA von 13,7 Millionen $ im selben Zeitraum des Jahres 2023, was auf den oben genannten Umsatzrückgang zurückzuführen ist.

- Die anteilsmäßigen Nettoeinnahmen der Aktionäre des Unternehmens beliefen sich im zweiten Quartal 2024 auf 451 $ bzw. 0,02 $ pro Aktie (bereinigt) - gegenüber anteilsmäßigen Nettoeinnahmen der Aktionäre des Unternehmens von 1.018 $ bzw. 0,05 $ pro Aktie (bereinigt) im Vergleichsquartal 2023.

- Die konsolidierten direkten Kosten und die allgemeinen Verwaltungskosten blieben in den neun Monaten zum 30. September 2024 gegenüber dem Vergleichszeitraum 2023 unverändert, obwohl ein volles Quartal an Betriebskosten für den Solarpark Vista Hermosa in Panama (der sich bis April 2023 im Bau befand) zu bezahlen war.

- Der Produktionsrückgang im Jahresvergleich war eine Kombination aus einer geringeren Wasserführung in Peru gegenüber demselben Zeitraum des Vorjahres sowie erwarteten Rückgängen und einer geringeren Produktion der Binary-Einheit in Nicaragua. Obwohl die Produktion in Nicaragua im Jahresvergleich rückläufig war, war sie höher als im vierten Quartal 2023 und im ersten Quartal 2024.

- Das Unternehmen hat sein Phase-1-Optimierungsprojekt in der Dominikanischen Republik abgeschlossen, das den Austausch von 50 % seiner Photovoltaik- ("PV")-Module in der Solaranlage Canoa 1 beinhaltete. Es ist davon auszugehen, dass die ausgetauschten Module die Produktivität der Anlage um mindestens 15 % steigern werden.

- In den neun Monaten zum 30. September 2024 generierte das Unternehmen einen Netto-Cashflow aus den Betriebsaktivitäten in Höhe von 26,0 Millionen $ und verfügte somit über einen Kassenstand von 46,4 Millionen $, einschließlich eingeschränkt verfügbarer Barmittel.

- Nach dem Quartalsende am 29. Oktober 2024 gab das Unternehmen bekannt, dass es ein Eigenkapitalbeteiligungsabkommen ("ECCA") mit Punta Lima Wind Farm LLC ("PLWF" oder das "Projekt"), einer 100-%-Tochtergesellschaft der Santander Bank N.A. ("Santander"), unterzeichnet hat. Das Projekt betreibt einen Onshore-Windpark mit einer Nennleistung von 26,0 MW in der Gemeinde Naguabo in Puerto Rico. Die Transaktion wird unter Verwendung einer Steuerkapitalbeteiligungsstruktur durchgeführt, was dazu führt, dass Polaris das Projekt über eine 100-%-Tochtergesellschaft betreibt und Santander eine Steuerkapitalbeteiligung am Projekt behält. Die vereinbarte Eigenkapitalbeteiligung beläuft sich auf 20 Millionen $. Die Transaktion unterliegt den üblichen Abschlussbedingungen, einschließlich der Genehmigung des Erwerbs durch die lokalen Regulierungsbehörden. Die Transaktion wird voraussichtlich im ersten Quartal 2025 abgeschlossen werden.

BETRIEBS- UND FINANZERGEBNIS

3 Monate zum 9 Monate zum 30. September 2024 30. September 2023 30. September 2024 30. September 2023 Energieerzeugung Gesamtenergie (MWh) 168.639 178.753 568.959 608.131 Finanzdaten Gesamtumsatz $ 17.658 $ 18.842 $ 56.992 $ 59.774 Den Eigentümern zuzurechnendes Nettoergebnis $ 451 $ 1.018 $ 5.782 $ 10.336 Bereinigtes EBITDA $ 12.417 $ 13.734 $ 41.477 $ 44.445 Netto-Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit $ 8.991 $ 13.451 $ 25.975 $ 33.793 pro Aktie Den Eigentümern zuzurechnendes Nettoergebnis - bereinigt und verwässert $ 0,02 $ 0,05 $ 0,27 $ 0,49 Bereinigtes EBITDA - unverwässert $ 0,59 $ 0,65 $ 1,97 $ 2,11 Bilanz Per 30. September 2024 Per 31. Dezember 2023 Barmittel und Barmitteläquivalente gesamt (frei verfügbar und nicht frei verfügbar) $ 46.363 $ 44.683 Gesamtes Umlaufvermögen $ 57.605 $ 54.042 Gesamtvermögen $ 505.204 $ 519.400 Aktuelle und langfristige Verbindlichkeiten $ 163.316 $ 172.379 Gesamtverbindlichkeiten $ 238.727 $ 249.468

In den drei Monaten zum 30. September 2024 war die vierteljährliche konsolidierte Stromproduktion niedriger als im selben Zeitraum des Jahres 2023. Dies ist in erster Linie auf einen Rückgang der Produktion der geothermischen Anlage in Nicaragua sowie auf eine unterdurchschnittliche Trockenzeit in Peru zurückzuführen.

Die Produktion in Nicaragua war gegenüber dem Vorjahr niedriger, was auf den typischen Rückgang der Dampfproduktion sowie auf die geringere Produktion der Binary-Einheit zurückzuführen ist. Das Unternehmen hat entschieden, den Durchsatz der Binary-Einheit zu senken, um die Rückgänge im Dampfbereich in unserem Zielbereich aufrechtzuerhalten. Es ist wichtig darauf hinzuweisen, dass im aktuellen Quartal dennoch die höchste Produktion der letzten vier Quartale in der San Jacinto-Anlage verzeichnet wurde.

Die konsolidierte Produktion in Peru war in den drei Monaten zum 30. September 2024 um 11 % niedriger als im Vergleichszeitraum des Jahres 2023, was auf eine geringere Verfügbarkeit von Ressourcen zurückzuführen ist.

Die Anlage Canoa 1 in der Dominikanischen Republik steigerte die Erzeugung in den drei Monaten zum 30. September 2024 gegenüber den drei Monaten zum 30. September 2023 um 9 % auf 16.476 MWh. Diese Steigerung spiegelt die höhere Produktivität der neuen Solarmodule wider, deren Installation das Unternehmen Ende des dritten Quartals 2024 abgeschlossen hat.

In Ecuador entsprach die erwartete Produktion von HSJM im dritten Quartal 2024 mit 6.535 MWh der Produktion des Vergleichszeitraums des Jahres 2023.

Gleichermaßen produzierte der Solarpark Vista Hermosa in Panama, der im April 2023 an das Stromnetz angeschlossen wurde, 4.447 MWh, was den Erwartungen des Unternehmens für die drei Monate zum 30. September 2024 entsprach.

"Ich bin mit dem EBITDA und der Cashflow-Generierung im aktuellen Quartal sehr zufrieden, obwohl es für uns aufgrund der Saisonabhängigkeit in Peru, die diesmal noch ausgeprägter war als sonst, immer ein schwaches Quartal ist. Dies wurde auch durch kontinuierliche Kostenkontrollmaßnahmen und geringere allgemeine und Verwaltungsausgaben ermöglicht - was im aktuellen wirtschaftlichen Umfeld besonders hervorzuheben ist. Darüber hinaus freue ich mich sehr über die kürzlich bekannt gegebene Übernahme von Punta Lima. Sie rundet unseren Erzeugungsmix ab, beschleunigt unsere Diversifizierungsstrategie und erhöht unsere Fähigkeit, organisch zu wachsen", sagte Marc Murnaghan, Chief Executive Officer von Polaris Renewable Energy.

Über Polaris Renewable Energy Inc.

Polaris Renewable Energy Inc. ist ein börsennotiertes kanadisches Unternehmen, das sich im Rahmen seiner Geschäftstätigkeit auf den Erwerb, die Erschließung und den Betrieb von Projekten für erneuerbare Energien in Lateinamerika konzentriert. Wir sind ein leistungsstarkes und finanziell gut ausgestattetes Unternehmen, das einen entsprechenden Beitrag zur Energiewende leistet.

Die Betriebe des Unternehmens befinden sich in fünf lateinamerikanischen Ländern und umfassen ein geothermisches Kraftwerk (etwa 82 MW), vier Wasserkraftwerke (etwa 39 MW) und drei aktive Solar- (Photovoltaik)-Projekte (etwa 35 MW).

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Investor Relations

Polaris Renewable Energy Inc.

Telefon: +1 647-245-7199

E-Mail: info@PolarisREI.com

Vorsichtshinweise

Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze, zu denen unter anderem finanzielle und andere Prognosen sowie Aussagen in Bezug auf künftige Ereignisse oder künftige Leistungen, die Erwartungen des Managements in Bezug auf das Wachstum des Unternehmens, die Betriebsergebnisse, die Geschäftsaussichten und -möglichkeiten, die Baupläne in Panama, die Produktion im vierten Quartal in Nicaragua und die Synergien der oben genannten Übernahmen sowie die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie gehören können. Darüber hinaus sind Aussagen, die sich auf Schätzungen von förderbaren Energie-"Ressourcen" oder Energieerzeugungskapazitäten beziehen, vorausschauende Informationen, da sie auf der Grundlage bestimmter Schätzungen und Annahmen die implizite Einschätzung beinhalten, dass aus den beschriebenen Ressourcen in Zukunft gewinnbringend Strom erzeugt werden kann. Solche zukunftsgerichteten Informationen spiegeln die gegenwärtigen Überzeugungen des Managements wider und beruhen auf Informationen, die dem Management derzeit zur Verfügung stehen. Oft, aber nicht immer, können zukunftsgerichtete Aussagen durch die Verwendung von Wörtern wie "plant", "erwartet", "wird erwartet", "Budget", "schätzt", "Ziele", "versucht", "erzielt", "beabsichtigt", "möglicherweise", "typischerweise", "potentiell", "wahrscheinlich", "projiziert", "fortführen", "Strategie", "vorgeschlagen" oder "glaubt" oder Abwandlungen (einschließlich negativer Abwandlungen) solcher Wörter und Ausdrücke oder durch Aussagen identifiziert werden, die besagen, dass bestimmte Maßnahmen, Ereignisse oder Ergebnisse ergriffen werden "können", "könnten", "sollten", "würden" oder "werden".

Eine Reihe von bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Leistungen erheblich von den zukünftigen Ergebnissen oder Leistungen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückt oder impliziert werden. Zu diesen Faktoren gehören unter anderem: das Versäumnis, wirtschaftlich förderbare und nachhaltige Ressourcen durch Explorations- und Erschließungsprogramme zu entdecken und zu etablieren; ungenaue Schätzungen von Wahrscheinlichkeitssimulationen, die erstellt wurden, um voraussichtliche Ressourcen oder Energieerzeugungskapazitäten vorherzusagen; die Unfähigkeit, Wasserkraftprojekte in der erforderlichen Zeit fertigzustellen, um den COD zu erfüllen; Schwankungen bei den Projektparametern und Produktionsraten; Mängel und nachteilige Ansprüche in Bezug auf die Eigentumsrechte des Unternehmens; das Versäumnis, die erforderlichen Lizenzen, Genehmigungen und Zulassungen von Regierungsbehörden zu erhalten oder aufrechtzuerhalten; die Auswirkungen von Änderungen der Wechselkurse und Zinssätze; Änderungen staatlicher Vorschriften und Richtlinien, einschließlich Gesetzen, die die Erschließung, Produktion, Steuern, Arbeitsnormen und Gesundheit am Arbeitsplatz, Sicherheit, giftige Substanzen, Ressourcenausbeutung und andere Angelegenheiten regeln; Verfügbarkeit staatlicher Initiativen zur Unterstützung der Erzeugung erneuerbarer Energien; Zunahme des Wettbewerbs in der Branche; Schwankungen der Marktpreise für Energie; Auswirkungen erheblicher Kapitalkostensteigerungen; die Fähigkeit, Anpassungen in Bezug auf geltende Stromabnahmeverträge einzureichen; unerwartete oder schwierige geologische Bedingungen; Änderungen der regulatorischen Anforderungen, sowohl regional als auch international, in Bezug auf Erschließung, geothermische oder hydroelektrische Ressourcen, Produktion, Exporte, Steuern, Arbeitsstandards, Gesundheit am Arbeitsplatz, Abfallentsorgung, toxische Substanzen, Landnutzung, Umweltschutz, Projektsicherheit und andere Angelegenheiten; wirtschaftliche, soziale und politische Risiken, die sich aus der möglichen Unfähigkeit der Endnutzer ergeben, die Liegenschaften des Unternehmens zu unterstützen; unzureichender Versicherungsschutz; Unfähigkeit, Eigen- oder Fremdfinanzierung zu erhalten; Schwankungen des Marktpreises der Aktien; Unfähigkeit, Schlüsselpersonal zu halten; das Risiko der Volatilität der globalen Finanzbedingungen sowie eines erheblichen Rückgangs der allgemeinen wirtschaftlichen Bedingungen; die Ungewissheit der politischen Stabilität in den Ländern, in denen das Unternehmen tätig ist; die Ungewissheit der Fähigkeit Nicaraguas, Perus, Panamas, Ecuadors und der Dominikanischen Republik, Strom an Nachbarländer zu verkaufen; wirtschaftliche Unsicherheit in Nicaragua, Peru, Panama, Ecuador und der Dominikanischen Republik; und andere Entwicklungs- und Betriebsrisiken sowie jene Faktoren, die im Abschnitt "Risks and Uncertainties" (Risiken und Ungewissheiten) in den jährlichen und vorläufigen MD&A des Unternehmens erörtert werden, die auf SEDAR verfügbar sind. Es kann andere Faktoren geben, die dazu führen, dass Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt eintreten. Diese Faktoren stellen keine vollständige Liste der Risikofaktoren dar, die sich auf das Unternehmen auswirken könnten. Diese Faktoren sollten sorgfältig berücksichtigt werden, und die Leser dieser Pressemitteilung sollten sich nicht zu sehr auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen.

Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Informationen beschriebenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse von den erwarteten, geschätzten oder beabsichtigten abweichen. Das Unternehmen lehnt jede Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder Ergebnisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist durch geltende Gesetze vorgeschrieben. Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Informationen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in diesen Informationen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser aufgrund der ihnen innewohnenden Ungewissheit nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen.

Weitere Informationen über das Unternehmen, einschließlich des AIF und des Nachhaltigkeitsberichts des Unternehmens für das am 31. Dezember 2023 endende Jahr, der Jahres- und Zwischenabschlüsse und der zugehörigen MD&A sind auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca und auf der Website des Unternehmens unter www.PolarisREI.com verfügbar.

Nicht GAAP-konforme Leistungskennzahlen

Bestimmte Kennzahlen in dieser Pressemitteilung haben keine standardisierte Bedeutung, wie sie von den IFRS vorgeschrieben ist, und werden daher nicht als GAAP-Kennzahlen betrachtet. Wo nicht GAAP-konforme Kennzahlen oder Begriffe verwendet werden, sind Definitionen angegeben. In diesem Dokument und in den konsolidierten Jahresabschlüssen des Unternehmens werden, sofern nicht anders angegeben, alle Finanzdaten in Übereinstimmung mit den IFRS erstellt.

Diese Pressemitteilung enthält Verweise auf das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen ("bereinigtes EBITDA") und das bereinigte EBITDA pro Aktie des Unternehmens, bei denen es sich um nicht GAAP-konforme Kennzahlen handelt. Diese Kennzahlen sollten nicht isoliert oder als Alternative zum Nettogewinn (-verlust), der den Eigentümern des Unternehmens zuzurechnen ist, oder zu anderen gemäß IFRS berechneten Kennzahlen für die Finanzleistung betrachtet werden. Diese Kennzahlen werden vielmehr als Ergänzung zu den IFRS-Kennzahlen bei der Analyse der Ergebnisse von Polaris Renewable Energy angegeben, da das Unternehmen der Ansicht ist, dass die Darstellung dieser Kennzahlen das Verständnis der Investoren für die operative Leistung von Polaris Renewable Energy verbessert. Die Bestimmung der Komponenten der Nicht GAAP-konformen Leistungskennzahlen durch das Management wird in regelmäßigen Abständen in Übereinstimmung mit den Unternehmensrichtlinien bewertet und durch neue Transaktionen und Umstände, eine Überprüfung der Verwendung durch die Interessengruppen und neue geltende Vorschriften beeinflusst. Falls zutreffend, werden Änderungen an den Kennzahlen vermerkt und rückwirkend angewandt.

Beschreibungen und Abstimmungen der oben genannten nicht GAAP-konformen Leistungskennzahlen sind in Abschnitt 13: Nicht GAAP-konforme Leistungskennzahlen in der MD&A des Unternehmens für das am 30. September 2024 endende Geschäftsjahr und auf der Website des Unternehmens www.polarisREI.com/Non-GAAP enthalten.

QUELLE: Polaris Renewable Energy Inc.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca , www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=77313Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=77313&tr=1



