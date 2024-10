DJ PTA-News: S IMMO AG: Erfolgreicher Hotelverkauf in Prag

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Wien (pta/31.10.2024/12:55) - Die S IMMO hat im Zuge ihrer umsichtigen Investitionsstrategie erneut einen Verkauf erfolgreich abgeschlossen. Das Hotel Julis in Prag mit einer Gesamtmietfläche von rund 6.700 m² ging in Form eines Share Deals an einen tschechischen Investor. Die gemischt genutzte Immobilie liegt mitten im Stadtzentrum und setzt sich aus rund 3.700 m² Hotelfläche, rund 1.500 m² Einzelhandelsfläche sowie rund 1.500 m² für ein Fitnesscenter zusammen.

Tomás Salajka, Mitglied des Vorstands der S IMMO, kommentiert: "Wir freuen uns mit diesem Verkauf einen weiteren erfolgreichen Schritt in unserer nachhaltigen Portfoliooptimierung zu verzeichnen."

(Ende)

Aussender: S IMMO AG Adresse: Wienerbergstraße 9 / 7. Stock, 1100 Wien Land: Österreich Ansprechpartner: Elisabeth Wagerer Tel.: +43 1 22795-1120 E-Mail: elisabeth.wagerer@simmoag.at Website: www.simmoag.at

ISIN(s): AT0000652250 (Aktie) Börsen: Amtlicher Handel in Wien

© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

October 31, 2024 07:55 ET (11:55 GMT)