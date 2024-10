Vaduz (ots) -Liechtensteins Stimmbevölkerung stimmt am Sonntag, 1. Dezember 2024, über das Referendumsbegehren zur Abänderung des Gesetzes über die betriebliche Personalvorsorge des Staates ab.Um den stimmberechtigten Einwohnerinnen und Einwohnern eine fundierte Meinungsbildung zu ermöglichen, organisiert die Regierung am Montag, 4. November 2024, um 19.00 Uhr eine Diskussionssendung.Als Vertreter des Referendumskomitees sind der Landtagsabgeordnete Herbert Elkuch sowie Cornelia Ihringer und Jochen Hadermann dabei. Für die Regierung nimmt Regierungschef Daniel Risch teil, die Stiftung Personalvorsorge Liechtenstein ist durch Stiftungsratspräsident Michael Hanke vertreten und seitens der Anschlussbetriebe wird Walter Kaufmann, Direktor der AHV-IV-FAK, teilnehmen.Die von Doris Quaderer moderierte Diskussionssendung wird live im Landeskanal (TV) und via Livestream (www.landeskanal.li) übertragen sowie in Gebärdensprache gedolmetscht. Die Sendung kann auch "live" auf Radio Liechtenstein verfolgt werden.Die Sendung wird an nachfolgenden Tagen jeweils um 19.00 Uhr im Landeskanal (TV) wiederholt: Dienstag, 5. November und von Samstag, 9. November bis und mit Sonntag, 17. November 2024. Die Sendung ist auch unter www.regierung.li / Medienportal/Filmbeiträge abrufbar.HinweisAufgrund der Arbeitssitzung des Landtages werden vom Mittwoch, 6. November, bis Freitag, 8. November, keine Wiederholungen ausgestrahlt.Pressekontakt:Ministerium für Präsidiales und FinanzenRoland Moser, persönlicher Mitarbeiter des RegierungschefsT +423 236 76 68roland.moser@regierung.liOriginal-Content von: Fürstentum Liechtenstein, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000148/100925410