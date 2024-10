München (ots) -Die MVG, eine Tochtergesellschaft der Stadtwerke München, verantwortet seit 2002 den Betrieb von U-Bahn, Bus und Tram. Mit beeindruckenden Einrichtungen wie Europas modernster Leitstelle demonstriert die MVG ihre zentrale Bedeutung für die städtische Grundversorgung und sorgt dafür, dass der öffentliche Verkehr - und somit auch das pulsierende Leben in der Stadt - reibungslos funktioniert.München gilt als eine der lebenswertesten Städte weltweit. Die bayerische Metropole glänzt dabei nicht nur mit ihrer Vielzahl an öffentlichen und kulturellen Einrichtungen, sondern ist auch ein wirtschaftlicher Motor der Region. Die Zukunftsaussichten sind demnach vielversprechend, wie auch das jährliche Ranking der renommierten Unternehmensberatung Kearney zeigt.Ein wesentlicher Faktor für diesen Erfolg ist die ausgezeichnete verkehrstechnische Infrastruktur. Besonders der öffentliche Nahverkehr, betrieben von der Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG), spielt dabei eine zentrale Rolle. Denn der kontinuierliche Ausbau des U-Bahn-, Bus- und Straßenbahnnetzes bildet letztlich das Rückgrat für das dynamische Wachstum der Stadt.Eine Alleskönner-App für den ÖPNVDoch auch ein gut funktionierendes System steht vor zukünftigen Herausforderungen - die MVG begegnet diesen proaktiv mit innovativen Lösungen. Ein Paradebeispiel dafür ist MVGO, die hauseigene App der MVG. Diese App geht weit über eine einfache Ticket-Funktion hinaus, bietet sie doch umfassende Informationen wie Verbindungsauskunft, Live-Abfahrtszeiten und einen Störungsmelder. Darüber hinaus zeigt sie auch Standorte von Leihrädern, E-Scootern und Carsharing-Autos zahlreicher Partnerunternehmen an.Die Entwicklung der MVGO-App ist jedoch noch nicht abgeschlossen: Ständige Weiterentwicklungen und Ergänzungen mit neuen Features sind geplant, um den Bedürfnissen der Nutzer gerecht zu werden. Eine eigene Abteilung widmet sich daher ausschließlich der Verbesserung digitaler Kundenschnittstellen, wobei die Digitalisierung aller Tätigkeitsfelder im Fokus steht. Dies ist ein zentraler Bestandteil der Strategie der MVG, die Mobilität in München zukunftssicher zu gestalten.Die Ideenschmiede der MVGInnovationen entstehen nicht von allein. Im Mobilitätslabor des Innovationszentrums Munich Urban Colab arbeiten MVG-Mitarbeiter zusammen mit Partnern aus verschiedenen Bereichen an neuen Ideen und praktikablen Lösungen. Workshops und Kooperationen mit Unternehmen, Start-ups, wissenschaftlichen Experten und der Stadtverwaltung fördern den Austausch und die Entwicklung zukunftsweisender Konzepte. Auch die Ideen und Anregungen der Münchner Bürger fließen dabei in diese Prozesse ein.Um die daraus resultierenden Konzepte in die Praxis umzusetzen, hat die MVG eine eigene Innovationsabteilung gegründet. Diese beschäftigt sich unter anderem mit nachfrageorientierter On-Demand-Mobilität - einem Transportkonzept, das sich flexibel an die Bedürfnisse der Nutzer anpasst. Dies entspricht dem aktuellen Konsumverhalten und der Just-In-Time-Mentalität der Gesellschaft. Ein weiterer Schwerpunkt ist die Automatisierung von Fahrzeugen, die im Rahmen des Förderprojektes MINGA umgesetzt werden soll. Autonomes Fahren könnte künftig insbesondere bei Einzelfahrzeugen und Bussen eine bedeutende Rolle spielen.Zukunftsvision: individuell mobil - auch ohne eigenes AutoNeben diesen Hauptprojekten untersucht die Innovationsabteilung auch Alternativen zum Dienstwagen und die zielgerichtete Nutzung digitaler Informationsmittel. Diese Ausweitung in neue Bereiche zeigt das zukunftsorientierte Denken der MVG. Mit ihrer Innovationskraft und ihrem Engagement arbeitet die Münchner Verkehrsgesellschaft daran, die Stadt München noch lebenswerter zu machen. Die bayerische Hauptstadt kann einer vielversprechenden Zukunft entgegensehen - die MVG ist täglich dabei, diese guten Aussichten allmählich Realität werden zu lassen.Jetzt mehr erfahren!Für weitere Informationen jetzt auf www.mvg.devorbeischauen und auf Instagram und Facebook klicken.Social-Media-Accounts besuchen- Facebook: www.facebook.com/MVG.mobil- Instagram: www.instagram.com/muenchen.mvg/Pressekontakt:Münchner Verkehrsgesellschaft mbH (MVG)Emmy-Noether-Strasse 280992 MünchenPhone: 089 2191-0Fax: 089 2191-703386E-Mail: redaktion@mvg.deOriginal-Content von: Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG), übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/177298/5899235