Asymchem, ein weltweit führender Anbieter von Dienstleistungen im Bereich der Auftragsentwicklung und -fertigung (CDMO), hat auf der CPHI Milan 2024 einen starken Eindruck hinterlassen. Mit einer Strategie der Doppelausstellung bestätigte das Unternehmen seine Rolle als Technologieführer in der Pharmaindustrie.

Die Ausstellung unterstrich Asymchems Engagement für Innovation, wobei der Schwerpunkt auf "fortschrittlichen Fertigungstechnologien" und einer wachsenden globalen Lieferkette lag, die für die Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens von entscheidender Bedeutung sind.

Fortschrittliche Fertigung: Revolutionierung der Feinchemieindustrie

Der 25-jährige Erfolg von Asymchem im Bereich der Auftragshersteller und -entwickler für die Biowissenschaften beruht auf dem Engagement für technologieorientierte Strategien. Von den weltweit über 9.000 Mitarbeitern sind mehr als 45 in den Bereichen Forschung, Entwicklung und Analyse tätig. Dieses Engagement wird durch jährliche Investitionen in Forschung und Entwicklung unterstützt, die sich konstant auf 7 bis 9 des Unternehmensumsatzes belaufen, wodurch Asymchem einen soliden technologischen Vorsprung aufbauen kann.

Bis heute hält Asymchem 452 Patente, von denen sich über 300 auf fortschrittliche Fertigungstechnologien wie kontinuierliche Reaktionen und synthetische Biologie beziehen. Als Vorreiter bei der Kommerzialisierung der kontinuierlichen Reaktionstechnologie und als weltweit führendes Unternehmen im Bereich der Enzymtechnik und ihrer kommerziellen Anwendungen hat Asymchem bedeutende Meilensteine erreicht. Die firmeneigene Technologie für kontinuierliche Reaktionen mit immobilisierten Enzymen, die die Vorteile von kontinuierlichen und Chargenreaktionen vereint, hat zu beeindruckenden Kapazitätssteigerungen von 20 bis 1.000 Mal geführt. Diese kostengünstige, hocheffiziente und nachhaltige Technologie wurde bereits erfolgreich in mehreren groß angelegten Produktionsprojekten eingesetzt und hat in der Branche breite Anerkennung gefunden.

Zusätzlich zu seinen internen Fortschritten hat Asymchem sein Fachwissen im Bereich fortschrittlicher Fertigungstechnologien und -anlagen auf seine Kunden ausgeweitet und bietet ein umfassendes Servicepaket aus einer Hand an, das die Prozessentwicklung, die Herstellung von Anlagen und andere technische Unterstützung für kontinuierliche Reaktionen umfasst. Diese Dienstleistungen erstrecken sich über eine Vielzahl von Branchen, darunter Pharmazeutika, Agrochemikalien und fortschrittliche Materialien, und helfen Kunden, Arbeitsabläufe zu optimieren, Kosten zu senken und die Effizienz zu steigern.

Weltweite Kapazitätserweiterung: Einleitung einer neuen Ära für die Lieferkette

Asymchem treibt seine globale Kapazitätserweiterung zügig voran und integriert seine nationalen und internationalen Produktionskapazitäten nahtlos. Die erste europäische F&E- und Produktionsstätte des Unternehmens, die seit August in Betrieb ist, wurde umfassend modernisiert, um umfassende F&E-Dienstleistungen für kleinmolekulare Arzneimittel anbieten zu können. Ausgestattet mit modernster Technologie, einem hochqualifizierten Team mit durchschnittlich über 15 Jahren Erfahrung und umfassender Expertise in der Arzneimittelentwicklung ist die Einrichtung bestens für die Durchführung von Hochdurchsatz-Experimenten, Kristallisationstechnik, Entwicklung analytischer Methoden, cGMP-Qualitätskontrolle, Unterstützung beim Technologietransfer, Entwicklung chemischer Prozesse und Unterstützung bei der Einreichung von Zulassungsanträgen gerüstet.

Als cGxP-konforme Produktionsstätte für pharmazeutische Wirkstoffe im Pilotmaßstab für mehrere Produkte verfügt die Anlage außerdem über ein erfahrenes Team aus Fachleuten und Technikern mit nachgewiesener Expertise in der Hydrierung und der chemischen Produktion bei niedrigen Temperaturen. Es gibt bereits Pläne, fortschrittliche Fertigungstechnologien wie die synthetische Biologie und kontinuierliche Fließreaktionen zu integrieren. Asymchem expandiert auch in aufstrebende Bereiche, darunter die Peptid- und Oligonukleotidsynthese, was seine globalen Kapazitäten in der Arzneimittelforschung und -entwicklung sowie in der Fertigung in weiteren Sektoren weiter stärken wird.

Asymchem nutzt die Gelegenheit internationaler Spitzentechnologie-Seminare und globaler Industrieaustausche, um sowohl den nationalen als auch den internationalen Markt aktiv zu erweitern. Die Wiederholung fortschrittlicher Fertigungstechnologien, die globale Kapazitätskoordination, die Verbesserung eines One-Stop-Service-Systems, die Erhöhung der Peptidproduktionskapazitäten und die Verbesserung der End-to-End-Services für konjugierte Arzneimittel haben alle zu strategischen langfristigen Entwicklungen und Ergebnissen beigetragen. Diese Entwicklungen schaffen nicht nur mehr Raum für Wachstum und neue Möglichkeiten, sondern stärken auch die Dynamik und das Vertrauen von Asymchem für die Zukunft.

Über Asymchem

Asymchem ist ein umfassendes Auftragsentwicklungs- und -herstellungsunternehmen (CDMO) mit einem kompletten Kontinuum an Unterstützung von der Präklinik bis zur Kommerzialisierung. Das 1997 gegründete Unternehmen Asymchem bietet integrierte Lösungen für den gesamten Lebenszyklus von Wirkstoffen und Arzneimitteln an und stützt sich dabei auf modernste Technologien wie Flow Chemistry und Green Manufacturing. Mit F&E- und Produktionsstandorten in China, Europa und den USA und einem Team von ausgewiesenen Experten bieten wir einem globalen Kundenstamm eine umfassende Palette von CDMO-Dienstleistungen.

