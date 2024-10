Die Batteriewechselstationen von Nio haben in China die Abdeckung von neun horizontalen Autobahnen, sieben vertikalen Autobahnen und zwölf städtischen Clustern erreicht. Insgesamt betreibt das Unternehmen nach eigenen Angaben gegenwärtig 2.609 Tauschstationen - davon 871 an Autobahnen. Anfang der Woche hat Nio sieben neue Batteriewechselstationen in China eröffnet, darunter vier Einheiten an Autobahnen. Diese Stationen haben laut dem Portal CN EV ...

