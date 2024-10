Quartal für Quartal ging es mit den E-Lkw- und E-Bus-Zulassungen in Deutschland bergauf. Nicht so in den vergangenen drei Monaten. Die naheliegendste Erklärung: Die gekappte Bundesförderung für E-Nutzfahrzeuge macht sich bemerkbar. Denn bei etlichen unserer europäischen Nachbarn hält der Aufschwung an. Die European Automobile Manufacturers' Association (ACEA) hat die europäischen Zulassungszahlen der ersten drei Quartalen des Jahres ausgewertet ...

