Chart des Tages | S&P 500 (31.10.2024)

Die großartigen Ergebnisse von Alphabet, Microsoft und Meta Platforms haben die Stimmung am US-Aktienmarkt nicht verbessert, der durch den erstarkenden US-Dollar und steigende Renditen für Staatsanleihen zunehmend unter Druck gerät. Die Aktien von Microsoft und Meta verlieren vorbörslich jeweils fast 4 - während die gestrige Marktreaktion auf die Gewinnberichte viel optimistischer ausfiel und MSFT nachbörslich um fast 3 - zulegte. Heute werden Apple (AAPL.US) und Amazon (AMZN.US) nach Abschluss des US-Handelstages ihre Quartalsberichte vorlegen, was in Kombination mit der Veröffentlichung der PCE-Inflation und der Schadensmeldungen um 12:30 Uhr GMT bedeutet, dass wir erneut mit einer erhöhten Volatilität am Aktienmarkt rechnen können.

?S&P 500 WKN A0AET0 - ISIN US78378X1072 - Ticker: S&P 500

Bisher war die Berichtssaison (trotz sehr solider BigTech-Gewinnberichte) recht enttäuschend, da einige Unternehmen die Erwartungen nicht erfüllen konnten und die Aktien einiger Unternehmen (darunter gestern Meta Platforms) an Wert verloren, obwohl die Unternehmen sehr gute Ergebnisse vorweisen konnten, da die Kommentare zu den Prognosen die hohen Bewertungen und die überzogenen "inoffiziellen" Erwartungen der Wall Street nicht rechtfertigen konnten.

Laut FactSet lag das Gewinnwachstum der S&P-500-Unternehmen (Stand Ende letzter Woche) bei einer Jahresrate von 3,6 - während der Index im vergangenen Jahr um mehr als 36 - gestiegen ist. Ende letzter Woche gaben insgesamt 20 Unternehmen für das vierte Quartal 2024 Prognosen mit Abwärtskorrekturen heraus, während 11 Unternehmen positive Prognosen veröffentlichten....

