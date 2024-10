FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Siemens Energy von 38 auf 43 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Energietechnikkonzern sei gut aufgestellt, um von einem mehrjährigen Superzyklus bei Elektrifizierungs-Investitionen zu profitieren, schrieb Analyst Gael de-Bray in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Daher traue er der Aktie, deren Wert sich seit seiner Hochstufung im Mai fast verdoppelt und in den vergangenen drei Monaten um 50 Prozent gestiegen sei, im besten Falle einen Anstieg bis auf 70 Euro zu./gl/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 31.10.2024 / 08:08 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000ENER6Y0

© 2024 dpa-AFX-Analyser