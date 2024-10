NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Novartis nach Zahlen von 104 auf 100 Franken gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Der Pharmakonzern habe zwar mit seinem Zahlenwerk zum dritten Quartal die Erwartungen übertroffen und die Jahresziele erneut angehoben, doch mit Blick auf die Pipeline gebe es Gegenwind, schrieb Analyst James Quigley in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Neuigkeiten seien im Zuge eines Management-Events im November zu erwarten. Er senkte sein Kursziel hauptsächlich wegen Wechselkursschwankungen, die sich auf die Ergebnisse auswirken dürften./ck/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2024

ISIN: CH0012005267

