Hamburg (ots) -Das Hamburger Start-up United by Tea bringt mit seinem neuen Online-Shop nachhaltigen Teegenuss direkt in den Alltag. Und zwar auf sehr besondere Art und Weise.Denn der neue Shop vereint hochwertige Bio-Tees mit einem innovativen Verpackungskonzept: Der Tee kommt in schicken Teedosen, die nachfüllbar sind und sogar unbedenklich im Papiermüll entsorgt werden können."Unser Ziel ist es, Teegenuss mit verantwortungsbewusstem Konsum zu verbinden," erklärt Dr. Annette Bruce, Geschäftsführerin von United by Tea. Und obwohl die Teedosen im Papiermüll entsorgt werden können, sind sie sehr langlebig und machen sich gut als Designobjekt in der heimischen Küche.Auch bei ihrem Tee ist das Start-up kompromisslos. So vereint er sorgfältig ausgewählte Bio-Zutaten und kann sogar mithilfe kompostierbarer Nachfüllbeutel nachbestellt werden.Ein Beitrag zur Gesellschaft"Wir möchten nicht nur Umweltschutz fördern, sondern auch einen positiven Beitrag zur Gesellschaft leisten," sagt Bruce.Deshalb spendet das Start-up 10 % seiner Gewinne an Projekte, die lokale Gemeinschaften unterstützen und den Dialog zwischen Jung und Alt fördern.Passend zur Weihnachtszeit: Der neue Tee-AdventskalenderPünktlich zur Vorweihnachtszeit erweitert United by Tea sein Sortiment noch um einen Tee-Adventskalender (https://unitedbytea.de/products/bio-tee-adventskalender-2024) mit 15 liebevoll ausgewählten Bio-Teesorten."Unser Adventskalender ist eine Hommage an die kleinen Momente der Besinnung und Freude." erzählt Dr. Bruce. "Er reicht für 240 Tassen und soll jeden dazu einladen, die kalte Jahreszeit auf besinnliche und umweltfreundlichere Weise zu erleben."VerfügbarkeitDie Bio-Tees von United by Tea, einschließlich des neuen Tee-Adventskalenders (https://unitedbytea.de/products/bio-tee-adventskalender-2024), sind ab sofort im Online-Shop unter unitedbytea.de erhältlich. Die Auswahl reicht dabei von kräftigem Schwarztee (https://unitedbytea.de/collections/bio-schwarztee) bis hin zu fruchtigem Früchtetee (https://unitedbytea.de/collections/bio-fruechtetee) - so kann jeder seinen eigenen Genuss entdecken und gleichzeitig die Welt ein Stück besser machen.