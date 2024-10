Der französische Dienstleister Elis verzeichnete im dritten Quartal 2024 ein beachtliches Umsatzwachstum von 5,5%. Diese positive Entwicklung führte dazu, dass das Unternehmen am Mittwoch seine Finanzziele für das laufende Geschäftsjahr bekräftigte. Die Aktie reagierte prompt auf diese erfreuliche Nachricht und legte am 31. Oktober um 3,27% zu, wodurch der Kurs auf 20,53 EUR stieg. Im Vergleich zum Vormonat konnte die Elis Aktie sogar ein Plus von 7,03% verbuchen.

Finanzkennzahlen im Fokus

Die aktuellen Finanzkennzahlen unterstreichen die solide Position von Elis am Markt. Mit einer Marktkapitalisierung von 4,8 Milliarden Euro und einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 18,42 präsentiert sich das Unternehmen in einer robusten Verfassung. Für das Geschäftsjahr 2024 plant Elis, eine Dividende von 0,43 EUR je Aktie auszuschütten, [...]

Hier weiterlesen