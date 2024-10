Siemens will Altair Engineering übernehmen. Der Konzern bietet 113,00 Dollar je Aktie. Das entspricht einem Unternehmenswert von rund 10,6 Milliarden Dollar. Die Offerte beinhaltet einen Aufschlag von 19 Prozent zum Schlusskurs von Altair am 21. Oktober. Danach wurde in den Medien über die Übernahme spekuliert. Siemens will die Fähigkeiten ...

