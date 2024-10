Anerkennung als branchenweit einzige All-in-One-Lösung zur permanenten Beseitigung von PFAS-"Ewigkeitschemikalien" in kommunalem und industriellem Abwasser

Gradiant, ein weltweit führendes Unternehmen auf dem Gebiet der fortschrittlichen Wasser- und Abwasserbehandlung, teilte heute mit, dass seine ForeverGone-Technologie zu einer der TIME's Best Inventions im Jahr 2024 gekürt wurde.

Gradiant's ForeverGone, named one of TIME's Best Inventions of 2024, is the only all-in-one solution that permanently removes and destroys harmful PFAS chemicals on-site, offering safe, sustainable water treatment across industries. (Graphic: Business Wire)

ForeverGone ist die einzige Komplettlösung, die Per- und Polyfluoralkylsubstanzen (PFAS) auch bekannt als Ewigkeitschemikalien aus kontaminiertem Industrie-, Kommunal- und Deponieabwasser vor Ort entfernt und eliminiert, ohne das Risiko, dass giftige Chemikalien in die Umwelt gelangen. Die Verunreinigung von Wasserressourcen und Ökosystemen mit PFAS wird mit Krebserkrankungen, Immunstörungen und Entwicklungsproblemen in Verbindung gebracht und ist ein weltweites Problem für die öffentliche Gesundheit.

Jedes Jahr würdigt TIME 200 bahnbrechende Innovationen, die das Leben weltweit verändern. Die Preisträger werden unter den weltweiten Nominierungen durch TIME-Redakteure und -Korrespondenten ausgewählt und anhand der Kriterien Originalität, Wirksamkeit, Anspruch und Umweltauswirkungen ermittelt.

"ForeverGone ist anders als alles, was bisher auf dem Markt ist. Es überwindet die Herausforderung der PFAS-Kontamination vollständig", erklärt Prakash Govindan, COO bei Gradiant. "ForeverGone ist die disruptive Innovation, auf die die Branche gewartet hat. Wir sind sehr erfreut über die Anerkennung unserer Erfindung durch TIME und stolz auf ihre Fähigkeit, Kommunen und industriellen Anwendern weltweit dabei zu helfen, PFAS für immer aus der Natur zu entfernen."

Die ForeverGone-Technologie von Gradiant wurde von mehreren akkreditierten Labors unabhängig validiert und kombiniert Micro-Foam Fractionation und Destruction Engine, um PFAS in einem Mikroschaum zu konzentrieren und dann durch Elektrooxidation zu zerstören. Durch diesen Prozess wird Wasser gewonnen, das die neuesten US-amerikanischen EPA-Anforderungen an Trinkwasser erfüllt oder sogar übertrifft. Dieser integrierte Ansatz setzt neue Maßstäbe in Bezug auf Einfachheit, Effizienz und Nachhaltigkeit und macht eine vollständige PFAS-Eliminierung zu den niedrigsten Gesamtkosten möglich.

Gradiant erweitert die Anwendung von ForeverGone zügig auf Branchen wie die Halbleiterindustrie, die Lebensmittel- und Getränkeindustrie, den Bergbau und große Kommunen und macht die Technologie zur PFAS-Zerstörung für Gemeinden rund um den Globus verfügbar.

Über Gradiant

Gradiant ist ein Wasserunternehmen, das anders ist. Mit einem umfassenden Angebot an differenzierten und proprietären End-to-End-Lösungen für die fortschrittliche Wasser- und Abwasseraufbereitung, die von den besten Köpfen der Wasserbranche entwickelt wurden, unterstützt das Unternehmen die geschäftskritischen Aktivitäten seiner Kunden in den wichtigsten Branchen der Welt, darunter Halbleiter, Pharmazeutika, Lebensmittel und Getränke, Lithium und kritische Mineralien sowie erneuerbare Energien. Die innovativen Lösungen von Gradiant reduzieren den Wasserverbrauch und das Abwasseraufkommen, gewinnen wertvolle Ressourcen zurück und verwandeln Abwasser in Frischwasser. Das Unternehmen mit Sitz in Boston wurde am MIT gegründet und beschäftigt weltweit über 1.000 Mitarbeitende. Erfahren Sie mehr unter gradiant.com.

