XIANGTAN, China, Oct. 31, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Xinhua-AsiaNet -- Vom 28. bis 29. Oktober haben in Shaoshan, Xiangtan, Provinz Hunan, die dritte Xiangtan Tourism Development Conference sowie die vierte Tan Business Conference stattgefunden.

Die Konferenz brachte erstmals die beiden großen IP "Kulturtourismus" und "Tan-Geschäftsleute" zusammen. Im Anschluss an die feierliche Eröffnung lag der Fokus auf Kulturtourismusprojekten und -branchen mit einer besonderen Zeremonie zur Förderung von Investitionen und Unterzeichnung von Projekten für den Kulturtourismussektor sowie den Bereich Xiangjiang Science City (Xiangtan), um eine nahtlose Integration von Kulturtourismus und Handel zu erreichen. Diese Tan Business Conference ermöglichte die Unterzeichnung von Verträgen für 64 Projekte mit einem Gesamtinvestitionsvolumen von 15,8 Mrd. Yuan.

Xiangtan, eine Stadt mit einem reichen kulturhistorischen Erbe sowie einer atemberaubenden Landschaft, ist nicht nur für seine üppigen historischen Stätten bekannt, sondern hat auch zahlreiche bezaubernde Touristenattraktionen zu bieten, die sich wie feine Gemälde entlang des Flusses Xiang Jiang entfalten.

Die Stadt Xiangtan nutzte diese Konferenz, um eine Reihe an Rahmenaktivitäten durchzuführen, wie etwa für kulinarische Spezialitäten in Xiangtan, den Shaoguan-Halbmarathon, den Fackellauf, das Wandern für Jugendliche und weitere kulturelle, touristische und sportliche Events zu werben und so den Gästen, Einwohnern und Touristen ein kulturell reichhaltiges Reiseerlebnis zu ermöglichen.

Als Ausrichter der diesjährigen Xiangtan Tourism Development Conference hat sich Shaoshan in den vergangenen Jahren dazu verpflichtet, tiefgründig zu erforschen, was Geschichtskultur alles mit sich bringt, um so touristische Ressourcen zu entwickeln und der Kulturtourismusbranche von Xiangtan neues Leben und neue Energie einzuhauchen. Von Januar bis September dieses Jahres begrüßte Shaoshan 4,2707 Mio. Touristen, was Tourismuseinnahmen in Höhe von 6,282 Mrd. Yuan entspricht.

Quelle: Das Organizing Committee der dritten Xiangtan Tourism Development Conference