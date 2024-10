Basel (ots) -Gemeinsam mit der Schweizer Skirennfahrerin und Olympiasiegerin Wendy Holdener läutet Manor am 1. November 2024 die schönste Zeit des Jahres ein. Weihnachtsliebhaber*innen starten bereits jetzt mit den Vorbereitungen: Das Daheim wird schön dekoriert und über die festliche Ausgestaltung von Esstisch und Christbaum oder auch über das Weihnachtsoutfit wird bereits nachgedacht. Doch da fehlt doch noch was: die Geschenke! Als Gesicht der diesjährigen Kampagne präsentiert Wendy Holdener kleinere und grössere Aufmerksamkeiten für Freunde und Familie aus einer riesigen Auswahl an Geschenkideen bei Manor. Mit dabei: Wendys persönliche Empfehlungen aus dem Manor Sortiment, mit welchen sie ihren Liebsten zu Weihnachten eine besondere Freude bereitet.Endlich kommt die schönste Zeit des Jahres. Manor, die grösste Schweizer Warenhausgruppe, präsentiert eine Auswahl an vielfältigen und inspirierenden Geschenkideen in allen Bereichen, von Beauty über Home, Fashion und Accessoires bis hin zu Food. Da sind für jeden Wunsch und jedes Budget attraktive Präsente mit dabei. Machen Sie es wie unser Schweizer Skitalent Wendy Holdener: Besorgen Sie sich schon jetzt kleinere und grössere Aufmerksamkeiten für Ihre Freunde und Ihre Familie.Manor ist stolz, Wendy Holdener bei der diesjährigen Weihnachtskampagne mit an Bord zu haben. Wendy verkörpert Werte wie Leidenschaft, Swissness, Authentizität und Bodenständigkeit - Eigenschaften, die Manor besonders am Herzen liegen.Auch für Wendy Holdener ist dies eine besondere Kollaboration:"Der Weihnachtseinkauf bei Manor ist eine Erinnerung, die ich mit der Adventszeit und meiner Kindheit verknüpfe. Diese Tradition habe ich beibehalten und ich freue mich jedes Jahr aufs Neue, die passenden Geschenke für Freunde und Familie dort zu suchen."Manor begleitet Kund*innen bei den Vorbereitungen auf das Fest der Liebe - sich jetzt inspirieren und verzaubern lassen. Mit Geschenken, die von Herzen kommen!HIERgeht's zu einer Auswahl an Geschenkideen.Fotos und Manor Weihnachtsspot 2024Laden Sie sie hier herunter (http://media.manor-communication.ch/PORTAL/BROWSE.php?id=5959695&directlogin=true)Medienmitteilung onlinehttps://mynews.manor.ch/content/news/article/6721e76b80758c173f0282d5Über ManorAls grösste Warenhausgruppe der Schweiz hat Manor das Ziel, ihre Kund*innen mit einem Omnichannel und einem 360-Grad-Erlebnis zu begeistern - sowohl physisch in den Warenhäusern wie auch online auf manor.ch und mit der Manor App. Zur Manor Gruppe gehören 59 Manor Warenhäuser, 27 Manor Food Supermärkte und 23 Manora Restaurants. Das Unternehmen ist in allen Landesteilen vertreten und beschäftigt rund 7'100 Mitarbeitende.Bei Manor Food liefern bereits heute ca. 700 lokale Produzent*innen im Rahmen des Manor Nachhaltigkeitsprogramms "Lokal" u.a. saisonale Produkte in die Manor Food Supermärkte. Manor ist stolz auf ein Sortiment mit über 5'000 lokalen Produkten, mit denen die Landwirte und lokalen Unternehmen unterstützt werden sowie der lokale Anbau gefördert wird. Auch für die Zubereitung der Gerichte in den Restaurants Manora werden frische Zutaten von höchster Qualität und zertifizierte lokale Produkte aus einem Umkreis von maximal 30 Kilometern verwendet.manor.chAlle Medienmitteilungen von Manor finden Sie hier. (https://mynews.manor.ch/content/news/591b0d72e4b0cb30929a4794)Medienkontakt:Manor AG - Corporate Communications - media@manor.chOriginal-Content von: Manor AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100001185/100925413