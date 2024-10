ExxonMobil erwirbt die exklusiven Lizenzrechte für den Übersee-Vertrieb des von Neuvokas Corporation entwickelten Herstellungsverfahrens für Verbundbewehrungsstäbe.

Das Proxxima-Polyolefin-Duroplast-Harzsystem von ExxonMobil in Kombination mit diesem patentierten Verfahren liefert eine kostengünstige, korrosionsfreie, leichte und langlebige Bewehrung als Alternative zu Stahl.

ExxonMobil gab heute eine strategische Lizenzvereinbarung mit der Neuvokas Corporation bekannt, dem Hersteller von GatorBar®, einem branchenführenden glasfaserverstärkten Polymer (GFK)-Verbundbewehrungsstab. Im Rahmen dieser Vereinbarung hat ExxonMobil die Exklusivrechte für die Vergabe von Unterlizenzen für das geschützte Herstellungsverfahren von Neuvokas auf Märkten außerhalb Nordamerikas erhalten. Diese Zusammenarbeit stellt einen bedeutenden Schritt zur Erweiterung des globalen Marktes für Verbundbewehrungsstäbe im Bereich der Betonbewehrung dar.

Die extrem niedrige Viskosität und die Schnapphärtungstechnologie des Proxxima-Systems von ExxonMobil in Kombination mit dem innovativen Verfahren von Neuvokas ermöglichen Produktionsgeschwindigkeiten, die bis zu 20-mal höher sind als bei herkömmlichen Verbundbewehrungsmethoden. Diese Prozesseffizienz macht GatorBar® zu einer der kostengünstigsten Alternativen zu herkömmlichen Stahlbewehrungen.

GatorBar® führt von Natur aus zu korrosionsfreien, leichten und langlebigen GFK-Bewehrungsstäben, während die neue Grip-Technologie die bei GFK-Konkurrenten üblichen Splitter eliminiert. Diese Merkmale unterscheiden GatorBar® weiter von herkömmlichem Stahl, indem sie geringere Transportkosten, eine vereinfachte Handhabung, eine schnellere Installation, das Potenzial für Designoptimierungen und einen Mehrwert für eine Vielzahl von Projekten bieten.

Die Zusammenarbeit unterstreicht das Engagement beider Unternehmen, technologische Innovationen voranzutreiben und kostengünstige Lösungen für die Bauindustrie zu entwickeln.

Über Neuvokas

Neuvokas, ein Unternehmen mit Sitz in Ahmeek, Michigan, ist Eigentümer der GatorBar®-Technologie. Die Herstellungsprozesse, maßgeschneiderten Produktionslinien, Kontrollsysteme und Technologien von GatorBar® wurden von Grund auf neu entwickelt und konstruiert und in mehrere Patente integriert. Für weitere Informationen über GatorBar® oder wie Sie es kaufen können, wenden Sie sich bitte an info@gatorbar.com, +1(906) 934-2661 oder www.gatorbar.com. Folgen Sie uns auf LinkedIn.

Über ExxonMobil

ExxonMobil, eines der größten börsennotierten internationalen Energie- und Petrochemieunternehmen, entwickelt Lösungen, um die Lebensqualität zu verbessern und den evolvierenden Bedürfnissen der Gesellschaft gerecht zu werden.

Die Hauptgeschäftsbereiche des Unternehmens Upstream, Product Solutions und Low Carbon Solutions liefern Produkte, die das moderne Leben ermöglichen, darunter Energie, Chemikalien, Schmierstoffe und emissionsarme Technologien. ExxonMobil verfügt über ein branchenführendes Portfolio an Ressourcen und ist eines der größten integrierten Kraftstoff-, Schmierstoff- und Chemieunternehmen der Welt. ExxonMobil besitzt und betreibt auch das größte CO2-Pipelinenetz in den USA. Im Jahr 2021 kündigte ExxonMobil Pläne zur Verringerung der Treibhausgasemissionen nach Scope 1 und 2 für die betriebenen Anlagen im Jahr 2030 an, verglichen mit den Werten von 2016. Geplant ist eine Verringerung der unternehmensweiten Treibhausgasintensität um 20 bis 30 %, eine Verringerung der Treibhausgasintensität der vorgelagerten Betriebe um 40 bis 50 %, eine Verringerung der unternehmensweiten Methanintensität um 70 bis 80 und eine Verringerung der unternehmensweiten Abfackelintensität um 60 bis 70 %.

Mit technologischen Fortschritten und der Unterstützung klarer und konsequenter staatlicher Maßnahmen strebt ExxonMobil an, die Scope-1- und Scope-2-Treibhausgasemissionen der von ihm betriebenen Anlagen bis 2050 auf null zu reduzieren. Weitere Informationen finden Sie unter exxonmobil.com und ExxonMobil's Advancing Climate Solutions.

Proxxima-Duroplaste bieten eine leistungsstarke Alternative zu herkömmlichen Harzen wie Epoxidharz, Vinylester und Polyester. Proxxima-Duroplaste wurden für die Anpassung an konventionelle Verarbeitungsmethoden entwickelt und ermöglichen durch die Nutzung der mit dem Nobelpreis ausgezeichneten Katalysatortechnologie eine deutliche Steigerung der Wirtschaftlichkeit in der Produktion. Die daraus resultierenden Lösungen stellen traditionelle Kompromisse in Frage und liefern leichtere Materialien mit einem überlegenen Gleichgewicht aus Festigkeit und Zähigkeit.

Weitere Informationen über Proxxima-Systeme, die nächste Generation von Hochleistungs-Polyolefin-Duroplasten, finden Sie unter https://proxxima.com.

