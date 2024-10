Aussichtsreiche Lizenzen erweitern das Tepal-Gold-Kupfer-Projekt

Anzeige / Werbung Defiance Silver Corp. (TSX: DEF, FRA: D4E), hat über seine hundertprozentige Tochtergesellschaft Minera Santa Remy S.A. einem Wunsch des Verkäufers entsprochen und einer Verlängerung der Laufzeit seiner Option zum Erwerb von 100 % des Grundstücks San Acacio im Bezirk Zacatecas zugestimmt. Als Folge dieser Änderung wurde die planmäßige Zahlung, die am 27. September 2024 fällig war, nun auf den 31. Dezember 2024 verschoben. Gleichzeitig gab das Unternehmen bekannt, dass es seine bestehenden Tepal-Konzessionen Der Erwerb dieser zusätzlichen Lizenzen ist Teil des laufenden Explorationsprogramms in Tepal. Defiance Silver Corp. (TSX: DEF, FRA: D4E), hat hat über seine hundertprozentige Tochtergesellschaft Minera Santa Remy S.A. einem Wunsch des Verkäufers entsprochen und einer Verlängerung der Laufzeit seiner Option zum Erwerb von 100% des Grundstücks San Acacio im Bezirk Zacatecas zugestimmt. Als Folge dieser Änderung wurde die planmäßige Zahlung, die am 27. September 2024 fällig war, nun auf den 31. Dezember 2024 verschoben. Gleichzeitig gab das Unternehmen bekannt, dass es seine bestehenden Tepal-Konzessionen um sechs äußerst interessante Lizenzen erweitert hat. Defiance Silver vergrößert seinen Fußabdruck in Michoacán Für den im Süden des Landes im Bundesstaat Michoacán vollzogenen Erwerb weiterer Lizenzen, die insgesamt eine Explorationsfläche von 636,25 Hektar umfassen, hat Deficance Silver einen Betrag von 20.000 US-Dollar zuzüglich Mehrwertsteuer bezahlt. Hier erschließt ein Team von erfahrenen Minenentwicklern, die bereits mehrere Minen und fortgeschrittene Ressourcenprojekte in Produktion gebracht haben, das äußerst interessante Tepal-Gold-Kupferprojekt.



Der Erwerb dieser zusätzlichen Lizenzen ist Teil des laufenden Explorationsprogramms in Tepal. Denn auf der Grundlage der aktuellen Interpretation der regionalen luftgestützten Magnetikmessungen geht das geologische Team von Defiance Silver davon aus, dass sich die entdeckten prophyrischen Gold-Kupfer-Molybdän-Mineralisierungen des Tepal-Projekts auch auf die neu erworbenen Konzessionen ausdehnen.



Öffentlich zugängliche Informationen des Geologischen Instituts von Mexiko weisen zudem auf das Vorhandensein von anormalen Gold- und Kupferkonzentrationen hin. Unterstützt wird diese Annahme durch frühere Arbeiten des Verkäufers, bei denen ähnliche Anomalien entdeckt worden waren. Insofern machen die Erweiterungen sehr viel Sinn und stärken die Position, die sich Defiance Silver mit dem Tepal-Projekt bereits erarbeitet hat. Enthaltene Werte: XD0002746952,CA2447672080

Disclaimer:

Die hier angebotenen Beiträge dienen ausschließlich der Information und stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen dar. Sie sind weder explizit noch implizit als Zusicherung einer bestimmten Kursentwicklung der genannten Finanzinstrumente oder als Handlungsaufforderung zu verstehen. Der Erwerb von Wertpapieren birgt Risiken, die zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die Informationen ersetzen keine, auf die individuellen Bedürfnisse ausgerichtete, fachkundige Anlageberatung. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen sowie für Vermögensschäden wird weder ausdrücklich noch stillschweigend übernommen. ABC New Media hat auf die veröffentlichten Inhalte keinerlei Einfluss und vor Veröffentlichung der Beiträge keine Kenntnis über Inhalt und Gegenstand dieser. Die Veröffentlichung der namentlich gekennzeichneten Beiträge erfolgt eigenverantwortlich durch Autoren wie z.B. Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen. Infolgedessen können die Inhalte der Beiträge auch nicht von Anlageinteressen von ABC New Media und / oder seinen Mitarbeitern oder Organen bestimmt sein. Die Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen gehören nicht der Redaktion von ABC New Media an. Ihre Meinungen spiegeln nicht notwendigerweise die Meinungen und Auffassungen von ABC New Media und deren Mitarbeiter wider. ( Ausführlicher Disclaimer )