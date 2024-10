London (www.anleihencheck.de) - Der Euro gewinnt gegenüber dem US-Dollar an Boden, da der Inflationsdruck in der Eurozone erneut zunimmt, so die Experten von eToro.Das EUR/USD-Paar lege am Donnerstag um 0,17 Prozent auf 1,0873 zu und setze damit die Erholung der letzten Tage fort.Die jüngste Inflationsrate liege mit 2 Prozent exakt auf dem Ziel der Europäischen Zentralbank, was Aktienanlegern keinen Grund zur Panik geben sollte - im Gegenteil: Der Weg für mögliche Zinssenkungen bleibe weiterhin offen, um die Wirtschaft zu stützen. Doch ein nachhaltiges Wachstum lasse sich nicht erkaufen. ...

