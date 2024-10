DIESE PRESSEMITTEILUNG IST NUR ZUR VERTEILUNG IN KANADA BESTIMMT UND NICHT ZUR VERTEILUNG AN NEWSWIRE-DIENSTE DER VEREINIGTEN STAATEN ODER ZUR VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN



Toronto, Ontario, 31. Oktober 2024 - Collective Mining Ltd. (NYSE: CNL, TSX: CNL) ("Collective" oder das "Unternehmen") - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/collective-mining/ - freut sich, den Abschluss seines erweiterten öffentlichen Kaufangebots von 8.050.000 Stammaktien des Unternehmens (die "Aktien") zu einem Preis von 5,00 C$ pro Aktie (der "Ausgabepreis") bekannt zu geben, wodurch ein Bruttoerlös von insgesamt 40.250.000 C$ erzielt wurde, einschließlich der vollständigen Ausübung der Mehrzuteilungsoption der Underwriter (das "öffentliche Angebot"). Das öffentliche Angebot wurde von einem Konsortium von Konsortialführern unter der Leitung von BMO Capital Markets als alleiniger Bookrunner durchgeführt, zu dem unter anderem Clarus Securities Inc. und Scotia Capital (zusammen die "Konsortialführer") gehörten, gemäß den Bedingungen eines zwischen dem Unternehmen und den Konsortialführern am 28. Oktober 2024 abgeschlossenen Konsortialvertrags.

Gleichzeitig mit dem Abschluss des öffentlichen Angebots schloss das Unternehmen eine nicht vermittelte Privatplatzierung von 1.226.235 Aktien zum Emissionspreis (die "gleichzeitige Privatplatzierung") mit einem strategischen Investor des Unternehmens für einen Bruttoerlös von insgesamt 6.131.175 C$ ab. Die gleichzeitige Privatplatzierung wurde abgeschlossen, um den strategischen Investor in die Lage zu versetzen, seine Beteiligung am Unternehmen auf ca. 9,99 % auf teilweise verwässerter Basis nach Durchführung des öffentlichen Angebots aufzustocken, und zwar in Übereinstimmung mit den Bedingungen des bestehenden Beteiligungsrechts des strategischen Investors an Eigenkapitalfinanzierungen des Unternehmens. Die im Rahmen der gleichzeitigen Privatplatzierung ausgegebenen Aktien unterliegen einer eingeschränkten Haltefrist von vier Monaten und einem Tag nach Abschluss der gleichzeitigen Privatplatzierung. Im Zusammenhang mit dem Verkauf der Aktien im Rahmen der gleichzeitigen Privatplatzierung wurde keine Provision oder sonstige Gebühr an die Konsortialbanken gezahlt.

Das Unternehmen beabsichtigt, den Nettoerlös aus dem öffentlichen Angebot und der gleichzeitigen Privatplatzierung zur Finanzierung der laufenden Arbeitsprogramme zur Weiterentwicklung des Projekts Guayabales, zur Verfolgung anderer Explorations- und Erschließungsmöglichkeiten sowie als Betriebskapital und für allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden, wie im Prospektnachtrag (der "Prospektnachtrag") des Unternehmens vom 28. Oktober 2024, der in allen kanadischen Provinzen und Territorien (mit Ausnahme von Quebec und Nunavut) eingereicht wurde, näher beschrieben.

Die im Rahmen des öffentlichen Angebots in Kanada ausgegebenen Anteile waren für den Vertrieb gemäß dem Prospektzusatz und einem Kurzprospekt für das Basisregal (der "Basisregalprospekt") vom 4. Dezember 2023 qualifiziert. Darüber hinaus wurden die außerhalb Kanadas ausgegebenen Anteile im Rahmen einer Privatplatzierung angeboten und verkauft, einschließlich der an Käufer in den Vereinigten Staaten verkauften und ausgegebenen Anteile gemäß der Befreiung von der Registrierungspflicht nach Rule 506(b) von Regulation D und/oder Section 4(a)(2) des United States Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung sowie den geltenden Wertpapiergesetzen der einzelnen Bundesstaaten der Vereinigten Staaten. Die Prospektergänzung, der Basis-Shelf-Prospekt und die durch Verweis einbezogenen Dokumente sind im Emittentenprofil des Unternehmens auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca verfügbar.

Das öffentliche Angebot und die gleichzeitige Privatplatzierung unterliegen noch der endgültigen Genehmigung durch die Toronto Stock Exchange (TSX").

Bestimmte Direktoren, leitende Angestellte und Insider des Unternehmens (zusammen die "Insider") nahmen an dem öffentlichen Angebot teil. Die Beteiligung der Insider am öffentlichen Angebot wurde gemäß Multilateral Instrument 61-101 - Protection of Minority Security Holders in Special Transactions ("MI 61-101") als "related party transaction" betrachtet. Das Unternehmen ist gemäß Abschnitt 5.5(a) und 5.7(1)(a) von MI 61-101 von den Anforderungen befreit, eine formale Bewertung oder die Zustimmung der Minderheitsaktionäre in Verbindung mit der Beteiligung der Insider am öffentlichen Angebot einzuholen, da weder der Marktwert der an die Insider ausgegebenen Wertpapiere noch die von ihnen gezahlte Gegenleistung 25 % der Marktkapitalisierung des Unternehmens überstieg. Das Unternehmen hat 21 Tage vor Abschluss des öffentlichen Angebots keine Meldung über wesentliche Änderungen eingereicht, da die Beteiligung der Insider zu diesem Zeitpunkt noch nicht bestätigt war, was das Unternehmen unter den gegebenen Umständen für angemessen hielt, um potenzielle Finanzierungsmöglichkeiten nutzen und das öffentliche Angebot zügig abschließen zu können.

Die hierin erwähnten Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem United States Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung registriert und dürfen nicht in den Vereinigten Staaten oder an oder für Rechnung oder zugunsten von US-Personen angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind registriert oder von der Registrierungspflicht in den Vereinigten Staaten ausgenommen. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Verkaufsangebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots dar, noch dürfen die Wertpapiere in einem Land verkauft werden, in dem ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf ungesetzlich wäre.

Über Collective Mining Ltd.

Unsere neueste Unternehmenspräsentation und weitere Informationen finden Sie unter www.collectivemining.com.

Collective Mining wurde von dem Team gegründet, das Continental Gold Inc. entwickelt und für einen Unternehmenswert von ca. 2 Mrd. $ an Zijin Mining verkauft hat. Collective Mining ist ein fortschrittliches Explorationsunternehmen mit Optionen zum Erwerb von 100 %-Beteiligungen an zwei Projekten in Caldas, Kolumbien. Beide Projekte befinden sich direkt innerhalb eines etablierten Bergbaulagers mit zehn vollständig genehmigten und in Betrieb befindlichen Minen und profitieren von einem einfachen Zugang zu Wasserkraft, Straßen und qualifizierten Arbeitskräften.

Das Vorzeigeprojekt des Unternehmens, Guayabales, ist im Apollo-System verankert, das das großflächige, in großen Tonnagen vorkommende und hochgradige Kupfer-Silber-Gold-Wolfram-System Apollo beherbergt, bei dem es sich um ein teilweise reduziertes Intrusionssystem (PRIRS") handelt. Die Ziele des Unternehmens für 2024 sind die Erweiterung des Apollo-Systems und die Erweiterung des kürzlich entdeckten Trap-Systems entlang des Streichens.

Die Geschäftsleitung, Insider und enge Familienangehörige und Freunde besitzen über 40 % der ausstehenden Aktien des Unternehmens und sind somit vollständig auf die Aktionäre ausgerichtet. Das Unternehmen ist an der NYSE American und an der TSX unter dem Börsenkürzel "CNL" notiert.

Informationen Kontakt:

Folgen Sie Executive Chairman Ari Sussman (@Ariski73) auf X

Folgen Sie Collective Mining (@CollectiveMini1) auf X, (Collective Mining) auf LinkedIn, und (@collectivemining) auf Instagram

Investoren und Medien

Paul Begin, Finanzvorstand

mailto:p.begin@collectivemining.com

+1 (416) 451-2727

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger & Marc Ollinger

mailto:info@resource-capital.ch

http://www.resource-capital.ch

VORAUSSCHAUENDE AUSSAGEN

Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Aussagen" und "zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze (zusammenfassend als "zukunftsgerichtete Aussagen" bezeichnet). Alle Aussagen, die nicht auf historischen Fakten beruhen, sind zukunftsgerichtete Aussagen und basieren auf Erwartungen, Schätzungen und Prognosen zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung. Jede Aussage, die eine Diskussion in Bezug auf Vorhersagen, Erwartungen, Überzeugungen, Pläne, Projektionen, Ziele, Annahmen, zukünftige Ereignisse oder Leistungen beinhaltet (häufig, aber nicht immer unter Verwendung von Formulierungen wie "plant", "erwartet", "wird erwartet", "budgetiert", "geplant", "schätzt", "prognostiziert", "beabsichtigt", "erwartet", "erwartet", "budgetiert", "geplant", "schätzt", "prognostiziert", "beabsichtigt", "glaubt" oder Variationen (einschließlich negativer Variationen) solcher Wörter und Phrasen oder die Aussage, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse ergriffen werden "können", "könnten", "würden", "könnten" oder "werden"), sind keine Aussagen über historische Fakten und können zukunftsgerichtete Aussagen sein. In dieser Pressemitteilung beziehen sich zukunftsgerichtete Aussagen unter anderem auf: die voraussichtliche Verwendung des Nettoerlöses aus dem öffentlichen Angebot und der gleichzeitigen Privatplatzierung; den Erhalt aller endgültigen behördlichen Genehmigungen in Zusammenhang mit dem öffentlichen Angebot und der gleichzeitigen Privatplatzierung; die voraussichtliche Weiterentwicklung von Mineralkonzessionsgebieten oder -programmen; künftige Betriebe; künftige Metallgewinnungsraten; das künftige Wachstumspotenzial von Collective; und künftige Entwicklungspläne.

Diese zukunftsgerichteten Aussagen und alle Annahmen, auf denen sie beruhen, werden in gutem Glauben gemacht und spiegeln unsere gegenwärtige Einschätzung zukünftiger Ereignisse wider, einschließlich der endgültigen Börsennotierung und der Richtung unseres Geschäfts. Die Geschäftsführung ist der Ansicht, dass diese Annahmen angemessen sind. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften des Unternehmens wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Zu diesen Faktoren gehören unter anderem: Risiken im Zusammenhang mit dem spekulativen Charakter des Geschäfts des Unternehmens; das formative Entwicklungsstadium des Unternehmens; die Finanzlage des Unternehmens; mögliche Schwankungen der Mineralisierung, des Gehalts oder der Gewinnungsraten; die tatsächlichen Ergebnisse der aktuellen Explorationsaktivitäten; die Schlussfolgerungen zukünftiger wirtschaftlicher Bewertungen; Schwankungen der allgemeinen makroökonomischen Bedingungen; Schwankungen der Wertpapiermärkte; Schwankungen der Kassa- und Terminpreise von Gold, Edel- und Basismetallen oder bestimmten anderen Rohstoffen; Schwankungen der Devisenmärkte; Änderungen der nationalen und lokalen Regierung, der Gesetzgebung, der Besteuerung, der Kontrollvorschriften und der politischen oder wirtschaftlichen Entwicklungen; Risiken und Gefahren, die mit der Exploration, Erschließung und dem Abbau von Mineralien verbunden sind (einschließlich Umweltrisiken, Industrieunfälle, ungewöhnliche oder unerwartete Formationsdrücke, Einstürze und Überschwemmungen); die Unfähigkeit, eine angemessene Versicherung zur Deckung von Risiken und Gefahren abzuschließen; das Vorhandensein von Gesetzen und Vorschriften, die den Bergbau einschränken können; die Beziehungen zu den Mitarbeitern; die Beziehungen zu den lokalen Gemeinden und der einheimischen Bevölkerung und deren Forderungen; die Verfügbarkeit steigender Kosten im Zusammenhang mit Bergbau-Inputs und Arbeitskräften; der spekulative Charakter der Mineralexploration und -erschließung (einschließlich der Risiken, die mit dem Erhalt der erforderlichen Lizenzen, Genehmigungen und Zulassungen von Regierungsbehörden verbunden sind); und Eigentumsrechte an Grundstücken sowie jene Risikofaktoren, die im jährlichen Informationsformular des Unternehmens vom 27. März 2024 erörtert oder erwähnt werden. Das Unternehmen lehnt jegliche Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder Ergebnisse, es sei denn, dies ist in den geltenden Wertpapiergesetzen vorgeschrieben. Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von jenen abweichen können, die in solchen Aussagen vorausgesagt wurden, und es kann andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht zu sehr auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=77317Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=77317&tr=1



NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA19425C1005Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.https://www.wallstreet-online.de/nachricht/18656190-collective-mining-abschluss-finanzierungen-bruttoerloes-46-35-millionen-c