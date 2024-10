NEW YORK (dpa-AFX) - Nach wie vor hohe Quartalsgewinne großer US-Tech-Giganten können die US-Börsen am Donnerstag weiterhin nicht mehr stützen. Am Vortag war dies schon Alphabet nicht gelungen und nun zogen Microsoft und Meta vor allem die Nasdaq-Börse herunter. Ein Tag vor den wichtigen Arbeitsmarktdaten und den am Dienstag anstehenden US-Präsidentschaftswahlen herrscht unter Anlegern weiterhin Vorsicht vor.

Im frühen Handel stand der Wall-Street-Index Dow Jones Industrial mit 0,62 Prozent im Minus bei 41.882,19 Punkten. Für den marktbreiten S&P 500 ging es noch etwas stärker um 1,10 Prozent auf 5.749,77 Punkte nach unten. Die größten Verluste verbuchte aber der Nasdaq 100, der um 1,73 Prozent auf 20.035,89 Punkte abrutschte.

Die Berichtssaison der Unternehmen lieferte am Donnerstag zwar Licht, aber auch viel Schatten. Anders als früher reichten die hohen Gewinne der größten Technologieunternehmen inzwischen nicht aus, um die Aktienkurse weiter hochzutreiben, kommentierte Portfolio-Manager Thomas Altmann von QC-Partners./tih/stk

