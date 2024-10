Dogecoin, POPCAT oder Crypto All-Stars - welchen Meme-Coin jetzt kaufen?

Der Meme-Coin-Markt zeigt sich geteilt, denn während Kryptowährungen wie der Pepe Coin, BONK oder BRETT in den letzten Tagen deutliche Verluste hinnehmen mussten, konnte andere Spaß-Token hohe Gewinne verzeichnen.

Wir werfen in unserem Artikel einen Blick auf gleich drei beliebte Meme-Coins, die in den letzten Tagen unerwartet starke Zuflüsse erhalten haben. Dabei verraten wir genau, was sich die Anleger derzeit von diesen Krypto-Projekten versprechen - und ob auch weiterhin Potenzial für zusätzliche Kursgewinne vorhanden ist.

Dogecoin steigt über 20 Prozent in nur einer Woche - was steckt dahinter?

Ein Blick auf den aktuellen Dogecoin Kurs (siehe Bild unten) verrät, dass der weltweit erste und aktuell auch größte Meme-Coin in den letzten sieben Tagen ein Plus von 21,90 Prozent verzeichnen konnte und damit klar die Meme-Coin-Sparte anführt. Mit einer Marktkapitalisierung von fast 25 Milliarden US-Dollar ist der DOGE-Token zudem weiterhin ein fester Bestandteil des Krypto-Top-10-Rankings. Dabei stieg der Preis von Dogecoin zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Artikels auf ein Niveau von 0,17 US-Dollar, könnte jedoch innerhalb kürzester Zeit auf 0,20 US-Dollar ansteigen. Entsprechend sollte die eigene Anlagestrategie überdacht und gegebenenfalls angepasst werden.

Der Dogecoin (DOGE) Kurs der letzten 7 Tage (Quelle: CoinMarketCap)

Der Hauptgrund für den aktuellen Hype rund um die Meme-Währung: Elon Musk ist seit einigen Tagen immer wieder auf US-Wahlkampfveranstaltungen von Donald Trump aufgetaucht und erklärte dort unter anderem, dass er den Posten als Vorsitzender der neuen US-Behörde "Department of Government Efficiency" (D.O.G.E.) übernehmen wird, wenn Trump als US-Präsident gewählt wird.

Bereits in der Vergangenheit hatte sich Musk regelmäßig positiv zu Dogecoin geäußert und damit den Dogecoin Kurs pushen können. Viele Anleger hoffen darauf, dass eine Wahlsieg von Trump auch dem DOGE-Token einen besonders starken Schub verleihen wird.

Nach neuem Allzeithoch: POPCAT Kurs verliert an Schwung

Erst vor zwei Tagen konnte der Solana-Meme-Coin POPCAT signifikante Zuflüsse verzeichnen, die den Token auf ein neues Allzeithoch pushen konnten. Damals erreichte der POPCAT-Token einen Preis von über 1,79 US-Dollar, musste seitdem jedoch einige Abverkäufe erleben, die den Kurs erneut drückten. So wird der auf der Solana-Blockchain basierende Meme-Coin zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Artikels zu einem Kurs von 1,65 US-Dollar gehandelt.

Der Popcat (POPCAT) Kurs der vergangenen 7 Tage (Quelle: CoinMarketCap)

Einige Finanzexperten gehen davon aus, dass der erste Hype um den POPCAT-Coin jetzt länger abflachen wird, nachdem viele frühzeitige Anleger ihre Bestände verkauft hatten. Zunächst konnte der Meme-Token stark davon profitieren, dass einige Krypto-Whales in die Kryptowährung investiert hatten und dadurch der Preis merklich anstieg. Nachdem einige - jedoch nicht alle - dieser Großinvestoren nach dem Allzeithoch ihre Reserven liquidiert haben, könnte der Kurs wieder länger brauchen, bis er sich erholen kann.

Crypto All-Stars kurz vor enormen Meilenstein: MemeVault könnte sich bald öffnen

Auch wenn es sich bei Crypto All-Stars (STARS) um ein Presale-Projekt handelt, so konnte auch dieses in den letzten Tagen unerwartet hohe Zuflüsse verzeichnen. Denn mittlerweile sind über 2,9 Millionen US-Dollar an Kapital gesammelt worden und die Marke von 3 Millionen US-Dollar wird schon bald überschritten. Ein wichtiger Meilenstein, der noch weitere Anleger in das junge Projekt locken könnte.

Gleichzeitig punktet das Presale-Projekt auch durch die hauseigene MemeVault - ein Ökosystem, in dem Plattformnutzer ganz einfach ihre Meme-Token anlegen und dafür eine jährliche prozentuale Rendite (APY) erhalten können. Wie hoch diese ausfällt, hängt letztendlich von der angelegten Kryptowährung ab - zunächst werden hier elf verschiedenen Meme-Coins wie PEPE, Dogecoin, Shiba Inu oder FLOKI unterstützt, nach dem Launch sollen weitere Token integriert werden. Ausgezahlt wird die Staking-Belohnung immer in Form des nativen STARS-Tokens.

Letzterer kann bereits im laufenden Vorverkauf geworben und in einem Presale-Staking-Programm angelegt werden, das im Augenblick eine APY von 532 Prozent bietet. Es kann sich also durchaus lohnen, Crypto All-Stars genauer zu untersuchen und der eigenen Anlagestrategie entsprechend zu investieren.

Kaufe jetzt STARS-Token zu Presale-Preisen!

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.