Esri:

Datum: Donnerstag, 31. Oktober 2024

Zeit: 08:00 PT 15:00 GMT

Hier registrieren

Moderator: Katharine Hayhoe, Klimawissenschaftlerin

Teilnehmer:

Lara Salam, GIS und Datenvisualisierungsexpertin bei Oxygen Conservation

Tash Senior, GIS Consultant bei Esri UK

Esri, weltweit führend bei Softwarelösungen für Geographic Information Systems (GIS), hosten am Donnerstag, dem 31. Oktober einen LinkedIn Livestream, der von der bekannten Klimaexpertin Katherine Hayhoe moderiert wird und Oxygen Conservation sowie Esri UK vorstellt.

Die Folgen des Klimawandels sind unübersehbar. Wie können Wissenschaft und Technologie genutzt werden, um den Klimawandel besser zu verstehen und ihn abzumildern? Während die Regierungen der Welt sich auf der UN Convention on Biological Diversity, COP16, versammeln, können Sie die Klimawissenschaftlerin Katharine Hayhoe treffen, die Ihnen die natürliche Verbindung zwischen Klimawandel und Biodiversität erklärt.

Im Verlauf dieses Livestreams werden der Biodiversity Net Gain (BNG) sowie England's Bemühungen diskutiert, den Bereich Planung und Entwicklung mit den globalen Biodiversitätszielen von COP16 in Einklang zu bringen. Bei einer globalen Anwendung können die Praktiken und Prinzipien des BNG den Ländern helfen, ihre Biodiversität wieder herzustellen und klimaresistenter zu werden.

Hören Sie, wie unsere Gäste den BNG für Planung und Naturerhalt nutzen. Sehen Sie, wie GIS-Software genutzt wird, eine Verbesserung der Biodiversität aufzuzeichnen, nachzuverfolgen und zu berichten. Und lernen Sie, wie Biodiversität und Klimaresilienz zusammenhängen.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20241029479239/de/

