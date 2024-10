Im schwachen Marktumfeld muss auch die Aktie von Siemens Energy am Donnerstag einen Rücksetzer verkraften. Nach der Rekordrally mit immer neuen Allzeithochs zuletzt ist diese Verschnaufpause aber kein Grund zur Beunruhigung. Die Deutsche Bank sieht sogar noch extrem viel Potenzial, wenn alles gut läuft.Siemens Energy sei eine reine Wette auf die globalen Investitionen in die Stromerzeugung und -übertragungskapazität, so Analyst Gael de-Bray. Der Konzern sei aber gut positioniert, um von einem mehrjährigen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...