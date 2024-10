Köln (ots) -Das Startup Lisios hat den offiziellen Verkauf des WasserAlarms gestartet. Der WasserAlarm wurde am 31.10.2024 in einer virtuellen Pressekonferenz präsentiert. Ein- und Zweifamilienhausbesitzende können den WasserAlarm ab sofort über die Website www.lisios.com erwerben, um sich so vor teuren Wasserschäden zu schützen und ihren Wasserverbrauch zu kontrollieren. In der Einführungsphase, also bis 31.12.2024, ist der WasserAlarm für 249,- Euro statt 299,- Euro erhältlich.Effektiver Schutz vor teuren Wasserschäden - einfach und sicherDer Lisios WasserAlarm erkennt frühzeitig Wasserschäden und schützt Hausbesitzende so vor kostspieligen Reparaturen. Durch die KI-gesteuerte Analyse des Wasserverbrauchs wird der Nutzer sofort per App alarmiert, wenn ein Leck entdeckt wird. Dies minimiert die Risiken und Folgekosten, die durch unbemerkte Schäden wie Rohrbrüche oder Mikroleckagen entstehen. "Alle 30 Sekunden entsteht in Deutschland so ein Wasserschaden", erklärt Patrick Franken, Gründer und Geschäftsführer von Lisios. "Mit dem Lisios WasserAlarm geben wir Menschen ein einfaches, effektives Werkzeug an die Hand, das Wasserschäden früh erkennt und sich ganz leicht selbst installieren lässt."Kinderleichte InstallationDer WasserAlarm wird ohne Fachkenntnisse und ohne Werkzeug direkt an der Hauptwasserleitung angebracht, was die Gründer in der Pressekonferenz demonstrierten. Durch eine WLAN-Verbindung sendet das Gerät den Wasserverbrauch sicher und verschlüsselt an die Lisios Cloud, wo die Daten in Echtzeit analysiert werden. "Die Installation ist simpel und völlig unkompliziert. Wir wollten eine Lösung schaffen, die sofort einsatzbereit ist und durch hohe Nutzerfreundlichkeit überzeugt", betont Mitgründer Niklas Voigt.Wassersparen leicht gemachtNeben dem Schutz vor kostspieligen Wasserschäden hilft der Lisios WasserAlarm auch beim Wassersparen. Über die zugehörige App erhalten Nutzer regelmäßige Einblicke in ihren Wasserverbrauch und Tipps zum Wassersparen. "Gerade in Zeiten zunehmender Wasserknappheit leisten wir mit dem WasserAlarm einen Beitrag zu mehr Nachhaltigkeit. Das ist ein Thema, das uns besonders am Herzen liegt" fügt Franken hinzu.Die Geschichte hinter dem WasserAlarm und technischer Hintergrund"Auf die Idee kam ich in meiner eigenen Wohnung, die in einem Mehrfamilienhaus liegt, in dem es in wenigen Jahren mehrere Wasserschäden gab. Die Ursache dafür waren minderwertige Rohre, die Anfang der 80er Jahre beim Bau des Gebäudes verwendet wurden. Die Lösung war, dem alten "dummen" Wasserzähler durch ein System aus natürlicher und künstlicher Intelligenz auf die Sprünge zu helfen: So sagt mein Handy mir sofort, ob ich in meinen Wasserleitungen etwas ein Mikro-Leck habe. So kann ich reagieren, bevor der Schaden groß und teuer wird", erläutert Patrick Franken.Niklas Voigt weiter: "Teil des Systems ist die Lisios Cloud, eine von uns entwickelte Plattform zur Datenauswertung, die auf künstliche Intelligenz und Machine Learning setzt. Die Plattform erlaubt die Anbindung einfach anzubringender Sensorgeräte, deren Daten zusammengefasst und analysiert werden. Mittels selbstlernender Algorithmen können so in unterschiedlichen Kontexten Anomalien, also Unregelmäßigkeiten beim Verbrauch erkannt werden. Der WasserAlarm schlägt dadurch bei Leckagen Alarm."Über LisiosDas Startup wurde 2022 in Köln gegründet und hat die Vision, Menschen durch intelligente Technologien im Alltag zu unterstützen. Folglich ist seine Mission, smarte Lösungen zu entwickeln, die alltägliche Probleme lösen, dabei einen nachhaltigeren Lebensstil fördern und gleichzeitig den Komfort und die Sicherheit in den eigenen vier Wänden erhöhen. Deshalb hat sich Lisios auf dieEntwicklung smarter Technologien spezialisiert, die Menschen im Alltag unterstützen und den Weg zu einer nachhaltigeren Lebensweise bereiten. Der Name "Lisios" stammt aus der griechischen Mythologie und bedeutet "Löser von Sorgen".MedienmaterialDas Produktvideo, das wahrend der Pressekonferenz gezeigt wurde, ist hier einsehbar:https://youtu.be/bMlG3govmz4Zum Pressematerial geht es über diesen Link: http://www.lisios.com/presseinformationen-zu-lisiosDie Videokonferenz ist hier einsehbar: https://youtu.be/9ohD4_07F04Pressekontakt:Patrick Franken, GeschäftsführerLisios GmbHClarenbachstraße 247a, 50931 KölnTelefon: +49 (0)160 - 749 75 45E-Mail: presse@lisios.deWebsite: www.lisios.comOriginal-Content von: Lisios GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/171606/5899395