Der Kosmetikkonzern Estee Lauder erlebt turbulente Zeiten an der Börse. Die Aktie des Unternehmens verzeichnete einen dramatischen Kurseinbruch auf 62,00 Euro, was Anleger in Alarmbereitschaft versetzt. Dieser Rückgang folgt auf die Veröffentlichung der jüngsten Quartalsergebnisse, die einen Verlust von 156 Millionen Dollar ausweisen - ein signifikanter Kontrast zum Gewinn von 31 Millionen Dollar im Vorjahreszeitraum. Die Umsätze sanken ebenfalls von 3,518 Milliarden auf 3,361 Milliarden Dollar.

Unsicherheiten in Schlüsselmärkten belasten Ausblick

Angesichts der anhaltenden Unsicherheiten in wichtigen Märkten wie dem chinesischen Festland und dem asiatischen Reiseeinzelhandel hat Estee Lauder seinen Ausblick für das Geschäftsjahr 2025 zurückgezogen. Zusätzlich kündigte das Unternehmen eine Halbierung der Dividende auf 0,35 Dollar an, um dem neuen Führungsteam mehr finanziellen Spielraum zu gewähren. Für das kommende Quartal prognostiziert der Konzern einen Umsatzrückgang zwischen 6 und 8 Prozent, was die anhaltenden Herausforderungen im Marktumfeld widerspiegelt.

