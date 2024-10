Meta - Aktie fällt trotz positivem Quartalsbericht

Werbung







Der US-amerikanische Tech-Konzern Meta kann auf ein gutes Jahr zurückblicken. Seit Ende 2023 steigerte sich der Kurs des Unternehmens um mehr als zwei Drittel. Die aktuelle Marktkapitalisierung liegt bei fast 1,5 Billionen US-Dollar. Am Dienstagabend veröffentlichte das Unternehmen nun seine Quartalsergebnisse und übertraf die Zahlen der Vorjahre. Demnach stieg der Konzerngewinn im Vergleich zum Vorjahr um 35 Prozent auf rund 15,7 Milliarden US-Dollar. Der Umsatz stieg um fast 20 Prozent auf 40,6 Milliarden US-Dollar, was einen Rekordwert für das Unternehmen darstellt. Der Gewinn pro Aktie beträgt 6,03 US-Dollar. Das Unternehmen plant in Zukunft weiterhin auf KI-Software und VR-Technologie zu setzen. Für das laufende Jahr wird daher mit langfristigen Investitionen in Höhe von 38 Milliarden US-Dollar gerechnet, eine Milliarde mehr als zuvor geplant. Die Investitionsbereitschaft des Unternehmens zeigt sich ebenfalls an der Sparte Reality Labs, die sich mit VR-Technologie beschäftigt. Die Abteilung realisierte in diesem Quartal einen Verlust von 4,4 Milliarden US-Dollar bei einem Umsatz von lediglich 270 Millionen US-Dollar. Trotz des positiven Quartalsberichtes zeigte sich der Markt unbeeindruckt. Die Aktie notierte zum Handelsstart der Nasdaq fast 3 Prozent tiefer bei knapp 575 US-Dollar.









