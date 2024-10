CHARKIW (dpa-AFX) - Bei einem russischen Gleitbombentreffer auf ein Hochhaus in Charkiw in der Ostukraine sind Behördenangaben zufolge mindestens drei Menschen getötet worden. Ein Toter sei ein zwölfjähriger Junge, teilte Gebietsgouverneur Oleh Synjehubow auf Telegram mit. Mindestens 38 Menschen seien verletzt worden. Rettungskräfte suchten in den zerstörten Wohnungen nach weiteren Opfern. Dabei fanden sie den dritten Toten, einen 15-jährigen Jugendlichen.

Präsident Wolodymyr Selenskyj appellierte an die ausländischen Unterstützer, seinem Land schneller zu helfen. "Unter diesen Umständen bedeutet jede Entscheidung, die sie aufschieben, mindestens Dutzende oder sogar Hunderte solcher russischen Bomben auf die Ukraine", schrieb er auf Telegram.

Raketenangriff auf wichtige Brücke am Schwarzen Meer



Auch andere Landesteile der Ukraine wurden in der Nacht auf Donnerstag von Russland aus der Luft mit Raketen und Kampfdrohnen angegriffen. Ein Raketenangriff konzentrierte sich auf die strategisch wichtige Brücke über die Mündung des Flusses Dnister (Dnjestr) ins Schwarze Meer bei Odessa. Angaben zu Schäden wurden bislang nicht gemacht.

Russische Behörden berichteten am Morgen von einem großen ukrainischen Drohnenangriff auf die besetzte Hafenstadt Berdjansk am Asowschen Meer./fko/DP/jha