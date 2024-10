George Town, Kaimaninseln (ots/PRNewswire) -Citrea ist das erste Unternehmen, das Bitcoin von einem passiven Wertaufbewahrungsmittel zu einem aktiven, programmierbaren Vermögenswert ausbaut, indem es eine Second-Layer-Lösung mit Zero-Knowledge-Technologie einführt.GEORGE TOWN, Kaimaninseln, 31. Oktober 2024 /PRNewswire/ - Citrea (https://citrea.xyz/), die erste Lösung, die es ermöglicht, alles auf Bitcoin aufzubauen, gab heute seine Serie-A-Finanzierungsrunde in Höhe von 14 Mio. USD bekannt, die von Peter Thiels Founders Fund angeführt wird und an der sich Erik Voorhees, Balaji Srinivasan, Jameson Lopp, Maven11 und andere prominente Angel- und Venture-Investoren beteiligen. Citrea hat außerdem sein exklusives Entwicklerprogramm "Citrea Origins (https://origins.citrea.xyz/)" gestartet, das eine ausgewählte Gruppe von Entwicklern zusammenbringt, um Anwendungen auf Citrea zu entwickeln - der einzigen Plattform, die den Nutzen von Bitcoin erweitert.Die weltweite Akzeptanz von Bitcoin hat seine Rolle als "digitales Gold" gefestigt, aber sein breiteres finanzielles Potenzial ist aufgrund des Fehlens einer Skalierbarkeitslösung, die seine Kernprinzipien beibehält, ungenutzt geblieben. Diese Lücke hat die Nutzer gezwungen, Bitcoin entweder als passives Wertaufbewahrungsmittel zu nutzen oder sich für eine breitere Nutzung auf Verwahrer zu verlassen. Diese Annahme untergräbt die Rolle von Bitcoin im dezentralen Finanzwesen. Ohne eine angemessene Lösung für die Skalierbarkeit läuft Bitcoin Gefahr, seine Bedeutung im dezentralen Finanzwesen zu verlieren und als Netzwerk obsolet zu werden.Citrea ist die erste Bitcoin-Skalierungslösung, die den Nutzen von Bitcoin erweitert, ohne seine Dezentralität oder Sicherheit zu gefährden. Citrea erweitert die Möglichkeiten des Bitcoin-Blockspace mit Zero-Knowledge-Technologie und ermöglicht es dem Bitcoin-Netzwerk, verschiedene On-Chain-Anwendungen und Plattformen zu unterstützen. Durch den Wegfall von Zwischenhändlern ermöglicht Citrea seinen Nutzern, BTC vertrauensvoll zu kaufen, zu hebeln, zu verleihen, zu leihen und zu nutzen - und damit Bitcoin von einem passiven Wertaufbewahrungsmittel in ein aktives Finanzinstrument zu verwandeln."Citrea ist ein wichtiger Meilenstein in der Entwicklung von Bitcoin und die erste Investition, die wir in das Bitcoin-Ökosystem getätigt haben", sagte Joey Krug (https://x.com/joeykrug), Partner bei Founders Fund. "Mit dem stärksten Team und dem besten technischen Design, das wir im Bitcoin-L2-Bereich gesehen haben, ermöglicht Citrea's 0\u21921-Technologie Ethereum-ähnliche Rollups für Smart Contracts auf Bitcoin auf eine vertrauensminimierte Weise.""In den letzten 18 Monaten haben wir die Infrastruktur aufgebaut, die Bitcoin braucht, um über die reine Wertaufbewahrung hinauszugehen und in eine neue Ära des Bitcoin-gestützten dezentralen Finanzwesens einzutreten", sagte Orkun Kilic (https://x.com/0x_orkun), Mitbegründer und CEO von Chainway Labs. "Citrea kombiniert bahnbrechende kryptografische Erkenntnisse mit rigoroser Technik, um diese Vision Wirklichkeit werden zu lassen. Bitcoin ermöglicht nicht nur eine grenzenlose Wirtschaft, sondern dient auch als Grundlage für eine zensurresistente Geldschicht. Unsere Aufgabe ist es, die Grundlage und das Ökosystem zu schaffen, das erforderlich ist, um die globale Hyperbitcoinisierung voranzutreiben."Informationen zu CitreaCitrea ist das erste Rollup, das den Nutzen von BTC erhöht und den Bitcoin-Blockspace für ein neues dezentrales Finanzökosystem aktiviert. Die Vision von Citrea ist es, eine skalierbare Infrastruktur aufzubauen, die Bitcoin in die nächste Phase bringt: die Grundlage für die Finanzen der Welt.Bewerben Sie sich für das Entwicklerprogramm "Citrea Origins (https://origins.citrea.xyz/)".Weitere Informationen finden Sie unter: Citrea Website (https://citrea.xyz/) | Citrea X Konto (https://x.com/citrea_xyz)Informationen zu Chainway LabsChainway Labs, das Unternehmen, das Citrea entwickelt, wurde von vier jungen Informatikern und Unternehmern gegründet, die sich auf Bitcoin, Ethereum und Zero-Knowledge-Technologie spezialisiert haben.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2541872/Citrea_Series_A.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/citrea-sammelt-14-mio-usd-um-bitcoin-uber-digitales-gold-hinaus-zu-erweitern-302290353.htmlPressekontakt:info@citrea.xyz,Citrea,+905522720752Original-Content von: Citrea, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100100483/100925423