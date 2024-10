Verein Investora Zürich / Schlagwort(e): Konferenz

Schweizer Aktienkonferenz für Small und Mid Caps: Erfolgreiche Investora Zürich 2024 erzielt neuen Teilnehmerrekord - die nächste Ausgabe findet am 17. und 18. September 2025 statt



31.10.2024 / 16:40 CET/CEST





Zürich, 31. Oktober 2024 - Die zwölfte Ausgabe der Investora Zürich, die am 18. und 19. September 2024 in THE HALL in Zürich-Stettbach stattfand, zog eine rekordhohe Teilnehmerzahl an. Insgesamt 530 Besucher nahmen an den beiden Tagen teil - pro Tag waren es jeweils rund 300 Personen. Ihnen haben die Managements von 34 an der Schweizer Börse kotierten Small und Mid Caps ihre Unternehmen präsentiert und sind in moderierten Q&As Rede und Antwort gestanden.

Als Organisatoren der Investora Zürich freuen wir uns über den grossen Zuspruch und danken den zahlreichen Firmenvertretern und Kapitalmarktteilnehmern für ihre Teilnahme. Ebenso danken wir unseren Sponsoren SIX Swiss Exchange , Mirabaud Securities , der Corporate Finance Boutique Alantra , der Revisionsgesellschaft BDO und der Anwaltskanzlei Kellerhals Carrard sowie den Medienpartnern Finanz und Wirtschaft , awp Finanznachrichten , Agefi und dem Online-Investor-Relations-Dienstleister EQS Group . Last but not least danken wir ARYZTA für die leckeren Verköstigungen über die zwei Tage, der Eventorganisation Russen&Berger für die professionelle Vor-Ort-Organisation und allen weiteren Helferinnen und Helfern für die grossartige Unterstützung vor und während des Anlasses.

Die Präsentationen der teilnehmenden Gesellschaften sind noch bis zum Ende des Jahres auf der Webseite unter diesem Link zum Download verfügbar: https://www.investora.ch/downloads

Die 13. Investora Zürich wird am 17. und 18. September 2025 stattfinden. Laden Sie das «Save-the-Date» schon heute in Ihren Kalender .

Wir freuen uns bereits jetzt auf Ihre Teilnahme im nächsten Jahr.

Geschäftsstelle Investora Zürich

Tina Seyffer, Thomas Balmer, Christian Wolf

043 268 32 20, investora@dynamicsgroup.ch

