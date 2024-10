© Foto: bn



Gerade hat Elmos Semiconductor seinen Kurs ordentlich abrutschen sehen. Jetzt fragen sich Anleger: Ist das der Tiefpunkt - oder nur ein Zwischenstopp auf dem Weg nach unten? Wie sieht es mit den fundamentalen Stärken des Unternehmens aus, und könnte ein Short-Squeeze bevorstehen, der die Aktie nach oben katapultiert? In diesem Bericht schauen wir uns an, was die jüngsten Unternehmenszahlen, charttechnische Signale und Neuigkeiten aus der Branche über die Chancen der Elmos-Aktie verraten - und ob es sich jetzt lohnt, einzusteigen.

Elmos Semiconductor unter Druck: Warum Anleger nervös werden

Aktuell scheint es, als wäre bei Elmos Semiconductor ordentlich der Wurm drin. Seit Wochen fällt der Kurs und hat dabei gleich mehrere wichtige Unterstützungsmarken gerissen, die zuvor als solide Stütze galten. Was steckt dahinter? Zwei vergebliche Anläufe, die 94-Euro-Marke zu knacken - erst im April 2023 und dann nochmal im Mai 2024 - sorgten für eine klare Abwärtsbewegung. Besonders ab September wurde es dann ernst: Mit dem Bruch des Tiefpunkts bei 66,30 Euro kam ein Verkaufssignal, das weitere Verluste nach sich zog.

Der nächste Schlag kam von der Konkurrenz: Der belgische Chip-Hersteller Melexis hat seine Umsatzprognosen für das vierte Quartal runtergeschraubt, was Sorgen über die Nachfrage in der Automobilbranche auslöste. Für Elmos, das sich stark auf die Autoindustrie fokussiert, ein schwieriges Umfeld - und für Anleger eine ungemütliche Situation, da sich Fragen zur Stabilität und Nachfrage häufen.

Solide Bilanz in schwierigen Zeiten: Fundamentale Entwicklung im Fokus

Auch wenn die Lage momentan angespannt aussieht, ist der Blick auf die Langfristentwicklung von Elmos gar nicht so düster. Die Gewinne des Unternehmens sind in den letzten fünf Jahren solide gewachsen: Ein Plus von jährlich 34 Prozent bei den Earnings per Share (EPS) zeigt, dass Elmos ordentlich Substanz mitbringt. Im gleichen Zeitraum hat die Aktie allerdings "nur" 17 Prozent jährlich an Wert gewonnen, was darauf hindeutet, dass der Markt den Kurs zurückhaltend bewertet - vielleicht sogar vorsichtiger, als die Zahlen vermuten lassen.

Trotz der jüngsten Kurseinbrüche ist Elmos ein Unternehmen, das seine Aktionäre belohnt. In den letzten fünf Jahren brachte die Aktie dank Dividenden eine Gesamtrendite von 137 Prozent - das liegt klar über der reinen Kursentwicklung von 119 Prozent. Diese starke Bilanz zeigt, dass Elmos über Zeit stabile Erträge bietet, die sich auch in schwächeren Marktphasen bezahlt machen könnten. Die fundamentalen Kennzahlen sind robust, und langfristige Anleger haben die Möglichkeit, den aktuellen Kursrückgang als Einstiegschance zu nutzen, sofern sie Geduld mitbringen.

Charttechnik und Short-Positionen: Hoffnung auf Erholung oder der nächste Fallstrick?

Werfen wir einen Blick auf den Chart: Der Trend zeigt aktuell klar nach unten. Mit dem Bruch der Unterstützungszone bei 59 Euro und der langjährigen Aufwärtstrendlinie hat sich das charttechnische Bild deutlich eingetrübt. Kurz gesagt, solange keine stabilisierenden Signale auftauchen, könnten sich weitere Rückschläge anbahnen. Die nächste wichtige Haltezone liegt bei rund 52 Euro - fällt die Aktie auch darunter, dürfte der Verkaufsdruck weiter zunehmen und auch Kurse im Extrem bei 40 Euro wären, von Seiten der Charttechnik, möglich.

Auf der anderen Seite könnte die aktuelle Lage für Short-Seller zur Herausforderung werden: Sollten sich stabilisierende Tendenzen abzeichnen und die Käuferseite zurückkommen, könnten einige derjenigen, die auf fallende Kurse gesetzt haben, plötzlich unter Zugzwang geraten. Eine größere Eindeckung von Short-Positionen könnte dann als kleiner Turbo wirken und die Aktie nach oben schieben - ein sogenannter Short-Squeeze ist daher nicht auszuschließen. Für Anleger bietet die Situation also eine Chance, wenn sie die Risiken und Volatilität aushalten.



Langfristige Chance für geduldige Anleger

Elmos Semiconductor bleibt in einer schwierigen Phase, aber die grundsolide Entwicklung und die hohe Gesamtrendite der letzten Jahre könnten für einen möglichen Rebound sprechen. Kurzfristig bleibt die Aktie schwankungsanfällig, besonders durch die unsichere Lage im Automarkt und die Dämpfer von Melexis. Doch für langfristig orientierte Anleger, die bereit sind, Turbulenzen auszusitzen, könnte sich gerade jetzt eine interessante Kaufgelegenheit bieten. Die Charttechnik und die solide Bilanz sprechen dafür, dass der aktuelle Kursrutsch auch als Einstiegspunkt dienen könnte - vorausgesetzt, die fundamentalen Daten bleiben stabil und der Automobilmarkt beruhigt sich.