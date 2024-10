EQS-Media / 31.10.2024 / 16:52 CET/CEST

Mit dem Eintritt in das vierte Quartal bleibt die Entwicklung im Geschäftsbereich TIMBERFARM-Real-Estate Deutschland stabil und erfolgreich. Das Immobilienportfolio wächst weiterhin dynamisch und die präzise Auswahl sowie die Akquisition neuer Investitionsobjekte bleibt ein wesentlicher Treiber der kontinuierlichen Wertschöpfung.



Das Unternehmen konzentriert sich zunehmend auf Investitionen in Nordrhein-Westfalen und angrenzende Bundesländer. Diese Regionen bieten eine attraktive Mischung aus erschwinglichen Immobilien und wachsender Nachfrage im Wohn- und Gewerbesektor. Dank der starken wirtschaftlichen Vernetzung und der guten Verkehrsanbindung in diesen Gebieten gelingt es, Immobilien zu erwerben, die sowohl durch günstige Einstiegspreise als auch durch langfristiges Wertsteigerungspotenzial überzeugen.



Ein wesentlicher Faktor, der den Immobilienmarkt seit dem letzten Bericht beeinflusst, ist die jüngste Zinssenkung der Europäischen Zentralbank (EZB) auf 3,5 Prozent. Ähnliche Schritte wurden auch von anderen Zentral- und Nationalbanken wie der US-Notenbank (Fed) und der Schweizer Nationalbank (SNB) unternommen. Diese Zinssenkungen, die von den Märkten weitgehend erwartet worden sind, sorgen zwar dafür, dass der Verkaufsdruck für viele Immobilienbesitzer nachlässt und das Angebot vorübergehend etwas knapper sein könnte. Wesentlich wichtiger ist jedoch, dass diese Maßnahmen die Abwärtsspirale bei den Immobilienpreisen stoppen und neue Impulse für Wertsteigerungen setzen. Insbesondere bei Objekten, die in den vergangenen ein bis zwei Jahren günstig erworben worden sind, eröffnen sich nun überdurchschnittliche Wertsteigerungschancen in einem mittelfristigen Zeitraum. Diese Entwicklung sorgt nicht nur für Stabilität auf dem Markt, sondern schafft auch attraktive Bedingungen für Investoren, die von einer positiven Wertentwicklung profitieren möchten.



Nicht zu unterschätzen ist, dass ab dem 1. Januar 2025 strengere Grenzwerte für Feinstaub- und Kohlenmonoxidemissionen in Kraft treten. Betroffen sind etwa vier Millionen Feuerstätten in Deutschland, darunter Kamine und Öfen. Immobilienbesitzer müssen entweder teure Modernisierungen vornehmen oder ihre Immobilien veräußern. Diese neuen Vorschriften könnten den Markt zusätzlich beleben und dem Unternehmen neue Chancen eröffnen, strategisch gut positionierte Objekte zu erwerben.



TIMBERFARM bleibt trotz dieser externen Faktoren ihrer Strategie treu: Die kontinuierliche Pflege und Modernisierung des bestehenden Portfolios sowie die präzise Auswahl neuer Objekte bilden das Fundament des langfristigen Erfolgs. Energetische Sanierungen und die Steigerung der Wohnqualität sind zentrale Bestandteile dieser Strategie, die die Rentabilität der Immobilien erhöhen und stabile Mietverhältnisse fördern. Durch transparente Kommunikation und faire Mietpreise gelingt es, langfristige Partnerschaften mit den Mietern aufzubauen und stabile Einnahmen zu sichern. Dies erweist sich als entscheidend in einem anspruchsvollen Marktumfeld.

Emittent/Herausgeber: Timberfarm GmbH

Schlagwort(e): Finanzen



Veröffentlichung einer Mitteilung, übermittelt durch EQS Group AG.

Medienarchiv unter https://www.eqs-news.com.



Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.