Melbourne, Australien (ots/PRNewswire) -MELBOURNE, Australien, 31. Oktober 2024 /PRNewswire/ - Yutong Bus (https://en.yutong.com/) ("Yutong", SHA: 600066), ein weltweit führender Nutzfahrzeughersteller, hat kürzlich in Australien eine Herausforderung zur Ausdauer und Reichweite von Batterien abgeschlossen, bei der mit einer einzigen vollen Ladung 555 Kilometer zurückgelegt wurden. Damit fördert das Unternehmen die grüne Mobilität mit fortschrittlichen Lösungen für die Umgestaltung des öffentlichen Verkehrs.Ein vollelektrischer Yutong C12E-Bus, der seit zweieinhalb Jahren in Betrieb ist, legte die 285 Kilometer lange Strecke vom Vorort Melbourne, Preston, nach Kiama und zurück erfolgreich zurück, wobei der Batterieladestand bei 50 Prozent lag und der Stromverbrauch bei 0,63 kWh/km lag. Es wurde auf unterschiedlichen Straßenverhältnissen gefahren, darunter Stadtstraßen, Autobahnen und Bergstraßen."Bei der Elektrifizierung des öffentlichen Nahverkehrs gibt es viele Herausforderungen und Engpässe, wie z. B. die Begrenzung der Kilometerleistung, die Sicherheit der Batterien, die Effizienz des Ladevorgangs, die Zuverlässigkeit des Betriebs und die Kosteneffizienz, die wir bei der Entwicklung von reinen Elektrobussen angehen müssen. Yutong ist bestrebt, durch kontinuierliche Technologie- und Produktinnovationen umweltfreundliche Mobilitätslösungen anzubieten, ganz nach dem Motto "Think Eco, Move Green"", so Kent Chang, CEO von Yutong Asia-Pacific.Der C12E ist mit der Technologieplattform Yutong Electric Architecture ("YEA") gekoppelt, die im September auf dem asiatisch-pazifischen Markt als erste EV-spezifische Plattform der Branche eingeführt wurde und Software und Hardware integriert, die entwicklungsfähig und erweiterbar ist. YEA ist in der Lage, verschiedene neue Energie- und Nutzfahrzeugprodukte zu entwickeln, die sich an ein breites Spektrum von Verkehrsszenarien anpassen und den Kunden wirtschaftlichere, haltbarere und bequemere Lösungen bieten:- Wirtschaftlicher: mit einer um 10 Prozent höheren Reichweite und 20 Prozent geringeren Betriebskosten im Vergleich zu Branchenkollegen;- Haltbarer: gewährleistet einen sicheren und stabilen Betrieb mit einer Betriebszeit von 99 Prozent und einer Batterielebensdauer von bis zu 1,5 Millionen Kilometern;- Bequemer: intelligente Funktionen, die dem Management rund um die Uhr Zuverlässigkeit bieten.Zeitgleich mit der Veröffentlichung der YEA-Technologieplattform veranstaltete Yutong Bus die Green Travel Week in Brisbane und unterstrich damit die Bedeutung von nachhaltigem Transport und gesellschaftlichem Engagement. Ziel dieser Veranstaltung ist es, das öffentliche Bewusstsein für umweltfreundliche Verkehrsmittel wie Elektrofahrzeuge zu schärfen und einen Beitrag zum Aufbau eines nachhaltigen Planeten zu leisten. Darüber hinaus soll die Philosophie von Yutong Bus, innovative Technologien zu nutzen, um die Vorteile eines umweltfreundlichen Nahverkehrs für alle Menschen weltweit zu nutzen, den lokalen Akteuren vermittelt werden. Die vom Brisbane City Council unterstützte Initiative inspirierte die Bürger zu umweltfreundlichen Reisemöglichkeiten.Video - https://www.youtube.com/watch?v=gt1R4-xjb8AFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2544350/cb4a2d961b5d4556a8e999a2dc370d7.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/think-eco-move-green-yutong-bus-absolviert-battery-mileage-challenge-in-australien-und-fordert-die-elektrifizierung-des-offentlichen-nahverkehrs-mit-bahnbrechender-technologieplattform-302293124.htmlPressekontakt:Allan Yan,Overseas Public Relations Manager,yanxyd@yutong.comOriginal-Content von: Yutong Bus, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/132929/5899442