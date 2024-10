Liste zeigt die besten mit Venture-Kapital geförderten Unternehmen für Cybersecurity

Armis, das Unternehmen für das Management von Cyberrisiken und Cybersicherheit, hat heute seine Ernennung zum Fortune Cyber 60, präsentiert von Lightspeed, bekannt gegeben. Die in Zusammenarbeit mit dem Fortune Magazin zusammengestellte Liste führt die wichtigsten, mit Venture-Kapital geförderten Start-ups auf, die Cybersecurity-Lösungen für Unternehmen anbieten.

"Dieser Erfolg ist ein Beweis für das unglaubliche Wachstum, das wir infolge der steigenden Nachfrage nach unserer Plattform erlebt haben," sagte Yevgeny Dibrov, CEO und Mitgründer von Armis. "Es ist wichtig, dass die Cybersecurity Community als ganze innovativ bleibt, damit modernste Technologien verfügbar sind, die globale Sicherheitsteams in die Lage versetzen, die böswilligen Akteure zu bekämpfen, die unser derzeitiges Gesellschaftssystem schädigen möchten. Nur wenn man die Bedeutung dieser Branche würdigt und kontinuierlich in die Organisationen investiert, die die Community voranbringen, kann dieser kritische Sektor den raffinierten Taktiken der Cyberkriminellen einen Schritt voraus bleiben."

Anfang der Woche hatte Armis bereits den Abschluss einer $200 Millionen Serie-D-Finanzierungsrunde bekannt gegeben. Damit stieg der Gesamtwert des Unternehmens auf ein neues Hoch von $4,2 Milliarden. Die Serie D folgte der Mitteilung, dass Armis die Grenze von $200 Millionen an Annual Recurring Revenue (ARR) überschritten hat, was zu einer Verdoppelung des ARR in weniger als 18 Monaten führte. Armis ist eines der wenigen Unternehmen, das dieses Niveau so schnell erreicht hat, und zwar nicht nur in der Cybersecurity-Branche, sondern im Bereich SaaS weltweit.

Armis' Mission besteht darin, die gesamte Angriffsfläche von Organisationen zu schützen, indem das Cyberrisiko in Echtzeit gemanagt wird. Das explosive Wachstum des Unternehmens wird getrieben von der preisgekrönten, KI-unterstützten Cybermanagement-Plattform des Unternehmens, Armis Centrix und den Lösungen, die proaktiv alle Cyber-Asset-Risiken verringern, indem jedes Asset vor Ort und in der Cloud identifiziert wird. So werden Schwachstellen behoben und Bedrohungen blockiert, sodass Unternehmen sicher sein können, dass alle kritischen Assets geschützt sind.

Armis Centrix wird von führenden Unternehmen genutzt, darunter 35 der Top-Fortune 100. Weltweit setzen Kunden wie United Airlines, Mondelez und Flex ihr Vertrauen in Armis, wenn es um den Schutz ihrer wichtigsten Systeme geht. Darüber hinaus sind die Lösungen von Armis auch global bei staatlichen Institutionen auf Bundes-, Landes- und kommunaler Ebene gefragt.

Zu den Fortune Cyber 60 gehören die am schnellsten wachsenden Cybersecurity Start-ups ohne IPO, Akquisition oder ähnliche Finanzierungsmaßnahmen. Für die Erstellung der Liste wurden hunderte von Unternehmen befragt und bewertet. Kriterien waren Marktdaten, Umsatz, Wachstumsrate, Nachforschungen von Investmentpartnern sowie der Cybersecurity-Markt. Erfahren Sie mehr über Fortune Cyber 60 klicken Sie hier.

Wenn Sie mehr über Armis Centrix, die Plattform für das Management von Cyberrisiken, und die Lösungen von Armis erfahren möchten, dann klicken Sie hier.

Über Armis

Armis, das Unternehmen für das Management von Cyberrisiken und Cybersicherheit, schützt die gesamte Angriffsfläche und managt die Cyberrisiken eines Unternehmens in Echtzeit. In einer sich schnell entwickelnden, grenzenlosen Welt sorgt Armis dafür, dass Organisationen alle kritischen Assets vor Ort und in der Cloud ständig im Blick haben, sie geschützt und gemanagt werden. Armis schützt Fortune 100-, 200-und 500-Unternehmen, ebenso wie staatliche Institutionen auf Bundes-, Landes- und kommunaler Ebene. So werden kritische Infrastruktur, Wirtschafts- und Gesellschaftssysteme 24/7 vor Schaden bewahrt. Armis ist ein Privatunternehmen mit Sitz in Kalifornien.

